عزیزی: شهادت خلبان کاظمی برگ زرین دیگری در تاریخ ایران رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پیامی با تسلیت شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی گفت: شهادت برای مردان خدا فصلی جدید از یک زندگی متعالی است؛ مردانی که پای بر زمین و سری بر آسمان داشتند؛ در زمین محجوب و در آسمان معروف و در نهایت به لقاءالله پیوستند.

وی با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای دشمن افزود: در روزگاری که دشمن خبیث، بدعهد و پیمان‌شکن خواب‌های آشفته برای ایران عزیز دیده و سودای براندازی و تجزیه کشور را در سر می‌پروراند، مردان شجاع ایران اسلامی همچون امیر سرتیپ دوم مجید کاظمی، خلبان تیزپرواز نیروی هوایی، به همراه دیگر همرزمان خود پایگاه دشمن را در هم می‌کوبند و پیام اقتدار ایران را به دشمن منعکس می‌کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: این مسیر پرافتخار در نهایت به شهادت که سعادت دنیا و آخرت است، منتهی می‌شود.

عزیزی با بیان اینکه شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی همچون شهادت سایر شهدای گرانقدر، برگ زرین دیگری در تاریخ این سرزمین است، تصریح کرد: این شهادت به دنیا و به‌ویژه سران زر و زور و تزویر نشان داد که تجاوز به خاک مقدس ایران و به تعبیر سردار دل‌ها، «حرم»، چه تبعات سهمگینی برای متجاوزان خواهد داشت.

وی در پایان، شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی را به خانواده بزرگ نیروی هوایی و تیزپروازان این نیروی قهرمان، فرمانده و کارکنان پایگاه هوایی، مردم ولایتمدار استان فارس و خانواده معزز این شهید بزرگوار تبریک و تسلیت گفت و برای ملت ایران عزت روزافزون و توفیقات پی‌درپی را از درگاه الهی مسئلت کرد.