توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی اولویت فدراسیون است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، صبح پنج شنبه در مجمع انتخابات رئیس و هیات رئیسه فوتبال چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: خوشحالم که بار دیگر در کنار خانواده فوتبال کشور حضور دارم. موفقیت‌های امروز فوتبال ایران حاصل تلاش مجموعه فدراسیون، هیئت‌های فوتبال استان‌ها، باشگاه‌ها و همه فعالان این عرصه است.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در ماه‌های گذشته افزود: با وجود همه مشکلات و شرایط خاصی که کشور با آن روبه‌رو بود، فوتبال ایران مسیر خود را ادامه داد و با برنامه‌ریزی و تلاش، روند آماده‌سازی تیم‌های ملی متوقف نشد.

رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر اهمیت توسعه فوتبال ساحلی گفت: ایران در این رشته جزو قدرت‌های برتر آسیاست و امروز هدف ما کسب عنوان قهرمانی جهان است. در مسابقات اخیر نیز نشان دادیم که توانایی رقابت با بهترین تیم‌های دنیا را داریم و تنها در دقایق پایانی از رسیدن به موفقیت بزرگ بازماندیم.

تاج با اشاره به ظرفیت استان‌ها برای توسعه این رشته افزود: حتی استان‌هایی که از نعمت سواحل برخوردار نیستند، می‌توانند با بهره‌گیری از امکانات موجود و برنامه‌ریزی مناسب، در فوتبال ساحلی نقش‌آفرین باشند. انتظار من از هیئت‌های فوتبال این است که زمینه گسترش این رشته را در استان‌های خود فراهم کنند.

وی همچنین فوتسال را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم فوتبال کشور دانست و تصریح کرد: فوتبال پرهوادارترین رشته ورزشی کشور است اما پس از آن، فوتسال از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. استقبال علاقه‌مندان از مسابقات فوتسال نشان می‌دهد این رشته ظرفیت بالایی برای توسعه دارد و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: هزینه توسعه فوتبال ساحلی و فوتسال نسبت به فوتبال بسیار کمتر است و به همین دلیل امکان سرمایه‌گذاری و رشد این رشته‌ها در استان‌ها فراهم‌تر خواهد بود.

تاج با اشاره به جایگاه داوری فوتبال ایران نیز گفت: خوشبختانه داوری کشور از شرایط بسیار خوبی برخوردار است و داوران ایرانی در سطح آسیا جزو بهترین‌ها هستند. امیدواریم در سایر بخش‌ها نیز همین روند موفق ادامه پیدا کند.

وی در پایان از مسئولان استانی، رؤسای هیئت‌های فوتبال و برگزارکنندگان این نشست قدردانی کرد و گفت: از همه عزیزانی که برای پیشرفت فوتبال کشور تلاش می‌کنند، به‌ویژه مسئولان استان و آقای حیدری که همواره منشأ خدمات ارزشمند بوده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم با همدلی و همکاری، چهار سال آینده نیز شاهد میت‌های بیشتری برای فوتبال ایران باشیم.

لازم به ذکر است طهمورث حیدری به مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیات فوتبال چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.