به گزارش خبرنگار مهر، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تازهترین نشست خود، ژاپن را به صورت رسمی به عنوان میزبان رقابتهای جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۸ معرفی کرد.
این رقابتها علاوه بر تعیین قهرمان آسیا در رده سنی امید، مسیر صعود تیمهای قاره به مسابقات فوتبال بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را نیز مشخص خواهد کرد.
ژاپن در رقابتی نزدیک با کشورهای اردن، قرقیزستان، قطر، ازبکستان و امارات متحده عربی برای کسب میزبانی حضور داشت. امارات پیش از پایان روند بررسی پروندهها از ادامه رقابت انصراف داد و در نهایت کمیته اجرایی AFC با بررسی تمامی درخواستها، ژاپن را به عنوان میزبان برگزید.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد اگرچه تمامی کشورهای راهیافته به مرحله نهایی، استانداردهای لازم برای میزبانی را در اختیار داشتند، اما برخورداری ژاپن از زیرساختهای مدرن، پایین بودن ریسکهای اجرایی و همچنین اجرای سیاست چرخش میزبانی مسابقات مهم در نقاط مختلف آسیا، نقش مهمی در انتخاب این کشور داشته است.
همچنین کمیته اجرایی AFC آییننامه رسمی برگزاری جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۸ را نیز به تصویب رساند تا روند آمادهسازی این مسابقات وارد مرحله اجرایی شود.
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