توقف فعالیت ۲ معدن شن و ماسه در محور بلده

حسین حیدرپور در گفتوگو با خبرنگار مهر از تعطیلی و توقف فعالیت دو واحد معدنی در محور بلده به دلیل تخلیه مستقیم پساب به رودخانه خبر داد و گفت: برخورد با تخلفات زیستمحیطی واحدهای معدنی با جدیت ادامه خواهد داشت.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران، با اشاره به استمرار برنامههای نظارتی بر فعالیت واحدهای معدنی اظهار کرد: پایش و کنترل این واحدها بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مطابق قانون و بدون هیچگونه اغماضی با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت صحیح پساب و کنترل آلایندههای هوا از مهمترین الزامات قانونی فعالیت معادن است، افزود: بیتوجهی به این الزامات علاوه بر توقف فعالیت واحدهای متخلف، میتواند پیگرد قضایی را نیز به دنبال داشته باشد.
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