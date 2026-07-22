به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضاییپور در خصوص وضعیت جوی مشهد و خراسان رضوی، اظهار کرد: در حال حاضر از شهرستانهای تربت حیدریه و خواف پدیده گردوغبار و گردوخاک گزارش شده است، همچنین انتظار میرود تا روزهای ابتدایی هفته آینده باز هم شاهد افزایش شدت وزش باد همراه با گردوغبار و گردوخاک باشیم که انتقال ذرات گردوغبار و گردوخاک باعث کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید در اکثر نقاط استان خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: امروز با عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو شاهد افزایش ابرناکی در سطح استان هستیم که این شرایط در ساعات بعد از ظهر تشدید شده و در نواحی شمال غرب و ارتفاعات استان احتمال وقوع بارشهای رگباری همراه با رعد و برق هم دور از انتظار نیست که در این خصوص هشدار سطح زرد شماره مورخ ۲۸ تیرماه هم صادر شده است.
وی ادامه داد: تا ساعات بعدازظهر امروز احتمال بارشهای پراکنده ضعیف بهویژه در ارتفاعات وجود دارد، اما در مشهد بارش باران پیشبینی نمیشود.
به گفته رضاییپور، نقشههای امروز نشان میدهد که طی ۱۰ روز آینده دمای مشهد به ۴۰ درجه نخواهد رسید.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: دمای مشهد امروز در گرمترین ساعات به ۳۳ و در خنکترین ساعات به ۲۲ درجه خواهد رسید، همچنین طی این مدت فریمان با ۱۸ درجه و بردسکن با ۴۱ درجه به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان بودهاند همچنین طی روز گذشته نیز در شهرستان خواف، وزش باد شدید با سرعت ۸۳ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.
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