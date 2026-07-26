روند افزایش دما در خراسان رضوی تا فردا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، تا پایان هفته پدیده غالب جوی در سطح استان، افزایش سرعت وزش باد و در نواحی بادخیز وقوع گردوغبار خواهد بود که از روز دوشنبه شدت می‌گیرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از فردا در بیشتر نقاط استان، گاهی وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک، کاهش میدان دید افقی، افت کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت پیش‌بینی می‌شود. همچنین با توجه به جهت جریانات جوی، انتقال گردوغبار به مناطق مرکزی استان و شهرستان مشهد نیز سبب کاهش کیفیت هوا، به‌ویژه در برخی ساعات، خواهد شد.

وی درباره وضعیت دمایی استان گفت: تا روز دوشنبه روند افزایش تدریجی دما ادامه دارد و پس از آن، دمای بیشینه بین یک تا دو درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد؛ با این حال، تغییرات دمایی قابل‌توجهی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

عنایتی با اشاره به دمای شبانه‌روز گذشته استان بیان کرد: فریمان با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و سرخس با حداکثر دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرستان‌های خراسان رضوی بودند. همچنین دمای هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۱ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود و پیش‌بینی می‌شود امروز دمای این کلان‌شهر به ۳۶ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد برسد و حداقل دما نیز حدود ۲۲ درجه سانتی‌گراد باشد.