به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری اظهار کرد: روند افزایش دما در خراسان رضوی تا اواسط هفته پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود به طوری که دمای هوای مشهد تا اواسط هفته به ۳۷ تا ۳۸ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از روز دوشنبه تا روزهای پایانی هفته، وزش باد به‌صورت متناوب در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق، به‌ویژه نواحی بادخیز جنوبی و شرقی استان، شدت خواهد گرفت و با خیزش گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا را به دنبال خواهد داشت. همچنین در برخی ساعات، انتقال گردوغبار به نواحی مرکزی استان از جمله شهر مشهد دور از انتظار نیست و این موضوع می‌تواند موجب افت کیفیت هوای این کلان‌شهر شود.

وی با اشاره به دمای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: فریمان با ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و سرخس با ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند. در مشهد نیز دما بین ۲۰ تا ۳۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود. دمای هوای مشهد امروز به حداکثر ۳۵ و حداقل ۲۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.