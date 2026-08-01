به گزارش خبرگزارای مهر، فرزاد خوشاخلاق با اشاره به اهمیت ذرت در زنجیره تولید کشاورزی اظهار کرد: ذرت یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین خوراک دام و طیور، صنایع غذایی و تحقق امنیت غذایی دارد.
وی افزود: در سال زراعی جاری ذرت در سطح ۲۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین کشت شده است و با توجه به شرایط اقلیمی، مدیریت مناسب مزارع و رعایت اصول فنی تولید، پیشبینی میشود بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول از مزارع استان برداشت شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین استفاده از ارقام اصلاحشده، رعایت اصول فنی کاشت، مدیریت صحیح تغذیه گیاه، کنترل بهموقع آفات و بیماریها و استفاده از سامانههای نوین آبیاری را از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد مزارع ذرت عنوان کرد.
خوشاخلاق با اشاره به نقش آموزش و ترویج در ارتقای بهرهوری تولید گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت در کنار کشاورزان حضور دارند و توصیههای فنی و تخصصی لازم را برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول ارائه میکنند.
وی ادامه داد: ذرت تولیدی استان در دو نوع دانهای و علوفهای است و بخش قابل توجهی از آن در زنجیره تأمین خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار میگیرد و بخشی نیز در صنایع غذایی کاربرد دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: افزایش تولید ذرت میتواند ضمن تقویت زنجیره تولید کشاورزی، به تأمین پایدار نهادههای مورد نیاز دام و طیور، کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت غذایی کمک کند.
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