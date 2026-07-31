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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۷

زائران اربعین از فرودگاه بین‌المللی شاهرود راهی نجف اشرف شدند

زائران اربعین از فرودگاه بین‌المللی شاهرود راهی نجف اشرف شدند

شاهرود- پرواز اربعین از فرودگاه بین‌المللی شاهرود به مقصد نجف اشرف، پس از تغییر در زمان پرواز، بامداد نهم مردادماه انجام و زائران عازم سرزمین عتبات عالیات شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز اربعین حسینی از فرودگاه بین‌المللی شاهرود به مقصد نجف اشرف، بامداد نهم مردادماه انجام شد.

بر اساس برنامه‌ریزی اولیه قرار بود این پرواز حدود ساعت ۲۱ روز هشتم مردادماه فرودگاه بین‌المللی شاهرود را به مقصد نجف اشرف ترک کند، اما با تغییر در زمان انجام پرواز، زائران پس از حضور در فرودگاه، سرانجام حوالی ساعت چهار بامداد روز نهم مرداد عازم سرزمین عتبات عالیات شدند.

جمعی از زائران اربعین حسینی از شهرستان شاهرود و دیگر نقاط شرق استان سمنان با این پرواز راهی نجف اشرف شدند تا پس از زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع)، در آیین بزرگ پیاده‌روی اربعین حسینی حضور یابند.

پروازهای اربعین از فرودگاه بین‌المللی شاهرود با هدف تسهیل اعزام زائران به عتبات عالیات انجام می‌شود و امسال نیز نخستین پرواز این مسیر بامداد نهم مردادماه با موفقیت انجام و زائران راهی نجف اشرف شدند.

کد مطلب 6904132

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