زلزله بازهم نزدیکی مرز ایران و عراق را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۹ و ۲۲ دقیقه صبح جمعه در حوالی ارمارده در کشور عراق و نزدیکی مرز ایران به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در عرض جغرافیایی ۳۵.۴۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۵.۲۲ درجه شرقی و در عمق ۶ کیلومتری زمین ثبت شده است.
نزدیکترین شهرهای ایران به کانون این زمینلرزه، ازگله در استان کرمانشاه با فاصله ۸۵ کیلومتری و سردشت در استان آذربایجان غربی با فاصله ۸۷ کیلومتری هستند. همچنین ارمارده استان کردستان در فاصله ۷۸ کیلومتری کانون زلزله قرار دارد.
به دلیل عمق کم این زمینلرزه، لرزش آن در شهر ازگله و برخی مناطق اطراف احساس شد، هرچند بزرگی زلزله نسبتاً پایین بود.
این دومین زلزله چند ساعت گذشته در عراق است که در برخی مناطق مرزی استان کرمانشاه احساس شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمینلرزه منتشر نشده و بررسیهای لازم از سوی دستگاههای مسئول ادامه دارد.
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