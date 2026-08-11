به گزارش خبرنگار مهر زمینلرزهای ساعت ۱۲:۵۷ امروز سهشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ به وقت محلی در حوالی تازهآباد استان کرمانشاه به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت شده و مختصات آن ۳۴.۵۷ درجه عرض جغرافیایی و ۴۶.۳ درجه طول جغرافیایی اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، کانون زمینلرزه در فاصله ۲۳ کیلومتری تازهآباد، ۲۷ کیلومتری گهواره و ۲۸ کیلومتری کوزران در استان کرمانشاه قرار داشته است.
مچنین نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع این زمینلرزه، شهر کرمانشاه در فاصله ۷۶ کیلومتری و شهر ایلام در فاصله ۱۰۴ کیلومتری اعلام شدهاند.
گزارشهای تکمیلی درباره خسارات احتمالی این زمینلرزه متعاقباً اعلام خواهد شد.
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