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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری حوالی تازه‌آباد کرمانشاه را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری حوالی تازه‌آباد کرمانشاه را لرزاند

کرمانشاه- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ظهر امروز حوالی تازه‌آباد در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر زمین‌لرزه‌ای ساعت ۱۲:۵۷ امروز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ به وقت محلی در حوالی تازه‌آباد استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت شده و مختصات آن ۳۴.۵۷ درجه عرض جغرافیایی و ۴۶.۳ درجه طول جغرافیایی اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین‌لرزه در فاصله ۲۳ کیلومتری تازه‌آباد، ۲۷ کیلومتری گهواره و ۲۸ کیلومتری کوزران در استان کرمانشاه قرار داشته است.

مچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه، شهر کرمانشاه در فاصله ۷۶ کیلومتری و شهر ایلام در فاصله ۱۰۴ کیلومتری اعلام شده‌اند.

گزارش‌های تکمیلی درباره خسارات احتمالی این زمین‌لرزه متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6914185

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