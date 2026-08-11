به گزارش خبرنگار مهر زمین‌لرزه‌ای ساعت ۱۲:۵۷ امروز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ به وقت محلی در حوالی تازه‌آباد استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت شده و مختصات آن ۳۴.۵۷ درجه عرض جغرافیایی و ۴۶.۳ درجه طول جغرافیایی اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین‌لرزه در فاصله ۲۳ کیلومتری تازه‌آباد، ۲۷ کیلومتری گهواره و ۲۸ کیلومتری کوزران در استان کرمانشاه قرار داشته است.

مچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه، شهر کرمانشاه در فاصله ۷۶ کیلومتری و شهر ایلام در فاصله ۱۰۴ کیلومتری اعلام شده‌اند.

گزارش‌های تکمیلی درباره خسارات احتمالی این زمین‌لرزه متعاقباً اعلام خواهد شد.