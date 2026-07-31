سردار صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به افتخار ایلام و ایلامیان به عنوان دروازه عتبات و پایتخت خادمین زائران اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار داشت: این بیمارستان با کادر مجرب پزشکی و تجهیزات کامل، آماده ارائه خدمات درمانی به زائران است و در عین حال که سپاه در جبهه‌های نبرد با دشمنان حضور دارد، از خدمت‌رسانی به زائران نیز غافل نشده است و این نشان از عزم راسخ برای تأمین امنیت و سلامت زائران دارد.

وی با بیان اینکه این بیمارستان تخصصی سیار، یک پکیج کامل درمانی است که می‌تواند بخش‌های مورد نیاز را پوشش دهد و با همکاری تأمین اجتماعی، خدمات درمانی به زائران ارائه می‌شود، افزود: این اقدام، نشانی از این است که در عین حال که در جنگ هستیم، امنیت کامل به فضل الهی در کشور ساری و جاری است و این به برکت رهبری معظم انقلاب و حضور آحاد مردم است و این جمعیت عظیم که تاکنون قریب به یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از مرز مهران عبور کرده‌اند، نشان از آمادگی کامل استان برای استقبال از زائران دارد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به اینکه همه ما هم قسم و هم عهد شده‌ایم که از کشورمان تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفر دفاع کنیم، تصریح کرد: انشالله در این جنگ، اسلام، انقلاب و محور مقاومت پیروز خواهد بود و جنایتکاران شکست خواهند خورد و با برکت صلوات بر محمد و آل محمد، این خدمت‌رسانی و دفاع از کشور، تداوم خواهد یافت.

سردار حسینی در پایان با قدردانی از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران، خاطرنشان کرد: با هماهنگی همه دستگاه‌ها، امیدواریم شاهد سفری سالم و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و مرز مهران همچنان با آمادگی کامل، میزبان خیل عظیم عاشقان حسینی باشد.