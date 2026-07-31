به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهدی‌زاده اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر خون استان تهران پاسخگوی حدود ۱۰ روز مصرف مراکز درمانی است و نزدیک به ۱۷۰ مرکز درمانی از این ذخایر استفاده می‌کنند.

وی با دعوت از مردم برای اهدای مستمر خون افزود: همه شهروندان، به‌ویژه جوانان و بانوان، می‌توانند با مراجعه به ۱۰ مرکز ثابت انتقال خون در سطح استان، در این امر انسان‌دوستانه مشارکت کنند. ساعت فعالیت این مراکز نیز از طریق سایت اداره‌کل انتقال خون استان تهران قابل مشاهده است.

مدیرکل انتقال خون استان تهران با تأکید بر اینکه نیاز به خون همیشگی است، تصریح کرد: جراحی‌ها، سوانح و حوادث و همچنین بیماران نیازمند دریافت مستمر خون، از جمله بیماران تالاسمی، موجب می‌شود که تأمین خون و فرآورده‌های خونی به صورت دائمی ادامه داشته باشد.

مهدی‌زاده با اشاره به عمر کوتاه برخی فرآورده‌های خونی خاطرنشان کرد: پلاکت تنها تا سه روز قابلیت نگهداری و استفاده دارد، از این‌رو مراجعه مستمر مردم برای اهدای خون نقش مهمی در حفظ ذخایر مورد نیاز مراکز درمانی ایفا می‌کند.

وی در پایان بر ضرورت افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون نیز تأکید کرد.