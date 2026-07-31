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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

مهر و موم سه مرکز زیبایی غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد

مهر و موم سه مرکز زیبایی غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از مهر و موم سه مرکز زیبایی غیرمجاز به دلیل مداخله در امور پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد وفایی افزود: سه مرکز زیبایی غیرمجاز که در زمینه مداخله در امور پزشکی فعالیت می‌کردند، در پی بازرسی‌های مستمر کارشناسان واحد نظارت بر مؤسسات پزشکی معاونت درمان و با هماهنگی مراجع قضایی و نیروی انتظامی شناسایی و مهر و موم شدند.

وی اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، با هماهنگی واحد نظارت بر مؤسسات پزشکی، مراجع قضایی و نیروی انتظامی، این مراکز تعطیل و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه صیانت از سلامت شهروندان از اولویت‌های معاونت درمان است، تصریح کرد: کارشناسان واحد نظارت بر مؤسسات پزشکی با تشدید بازرسی‌های میدانی، طی یک هفته گذشته این مراکز غیرمجاز را شناسایی و اقدامات قانونی لازم را انجام دادند.

وفایی با تأکید بر تداوم نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت، خاطرنشان کرد: معاونت درمان دانشگاه با هرگونه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و فعالیت افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست خدمات پزشکی، درمانی و زیبایی را تنها از مراکز دارای مجوز و افراد واجد صلاحیت دریافت کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز، موضوع را به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6904388

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