مرکز غیرمجاز پزشکی در آبادان تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هدایت عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی و مقابله با مداخلهگران در امور پزشکی انجام شده است.
وی افزود: در پی دریافت گزارشها و شکایات مردمی و پس از بررسیهای میدانی کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان، مشخص شد این مرکز بدون اخذ مجوزهای قانونی و بدون برخورداری از صلاحیت حرفهای، اقدام به انجام خدمات تهاجمی زیبایی از جمله ساکشن و تزریق چربی میکرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیان کرد: انجام اینگونه اقدامات درمانی و زیبایی خارج از مراکز مجاز و توسط افراد فاقد صلاحیت، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان محسوب میشود و میتواند منجر به بروز عوارض جبرانناپذیر شود، از این رو موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت سلامت جامعه و پیشگیری از جرایم ناشی از دخالت غیرمجاز در امور پزشکی، با دستور مقام قضائی این مرکز تعطیل و برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل شد.
هدایت گفت: این اقدام با حضور کارشناسان نظارت بر درمان، نماینده حقوقی دانشگاه و پلیس اماکن عمومی به اجرا درآمد.
وی با تأکید بر اینکه ساکشن و تزریق چربی از جمله اقدامات تخصصی و تهاجمی پزشکی محسوب میشوند، تصریح کرد: انجام این خدمات مستلزم حضور پزشک دارای صلاحیت، تجهیزات استاندارد، شرایط استریل و رعایت کامل اصول ایمنی بیمار است.
وی افزود: انجام این مداخلات در مراکز غیرمجاز میتواند منجر به عفونتهای شدید، خونریزی، آمبولی چربی، آسیب به اندامها، بدشکلیهای دائمی و حتی تهدید جان افراد شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیان کرد: سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است و با هرگونه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و فعالیت مراکز فاقد مجوز، مطابق قانون و بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد شد.
وی از شهروندان خواست؛ برای انجام هرگونه خدمات زیبایی و جراحیهای محدود، صرفاً به مراکز دارای مجوز رسمی و پزشکان واجد شرایط مراجعه کنند و در صورت مشاهده فعالیت مراکز غیرمجاز، مراتب را به معاونت درمان دانشگاه گزارش دهند.
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