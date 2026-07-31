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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

دستگیری ۳ سارق احشام در نوشهر؛ لاشه گاوهای سرقتی کشف شد

دستگیری ۳ سارق احشام در نوشهر؛ لاشه گاوهای سرقتی کشف شد

نوشهر- سه متهم به سرقت احشام در شهرستان نوشهر که در پی سرقت چند رأس گاو موجب نگرانی دامداران شده بودند باعملیات پلیس شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قضائی روانه زندان شدند.

سرهنگ حجت نورانی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر از شناسایی و دستگیری سه نفر از عاملان سرقت احشام در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی گزارش سرقت چند رأس گاو و ایجاد دغدغه برای دامداران، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ بخش پول قرار گرفت.

سرهنگ نورانی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، مخفیگاه متهمان را شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه هر سه متهم را دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف لاشه گاوهای سرقتی در بازرسی از محل اختفای متهمان اظهار کرد: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و با تصمیم مقام قضائی روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان امنیت، از دامداران خواست با رعایت نکات ایمنی و افزایش مراقبت از دام‌های خود، هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6904441

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