خالد قدومی: راه مقاومت تا پیروزی کامل ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران تاکید کرد: خون شهدا و در رأس آنان شهید اسماعیل هنیه، رئیس پیشین دفتر سیاسی جنبش حماس، پایداری جبهه مقاومت را تقویت و باعث تداوم آن می شود.

بر اساس گزارش حساب کاربری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در فضای مجازی، خالد القدومی طی سخنرانی در مراسم دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه در تهران گفت: هنیه با ایمان و اخلاص و جهادش نمونه جاودانه ای برای ملت فلسطین و همه گروه ها و نیروهای مقاومت شد و ثابت کرد شهادت پایان راه نیست بلکه سرآغاز تداوم راه عزت و آزادی و کرامت است.

قدومی تاکید کرد: همانطور که شهید هنیه نیز همیشه تاکید می کرد، ترور رهبران و فرماندهان پرچم مقاومت را پایین نخواهد آورد و این راه تا تحقق پیروزی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به آخرین دیدار خود با شهید هنیه در تهران ایمان و آمادگی همیشگی وی برای شهادت را یادآور شد و افزود: هنیه به شهادت بعنوان آرزوی هر مجاهد در راه خدا می نگریست و سرانجام به آرزوی خود رسید.

نماینده جنبش حماس در تهران همچنین بر اهمیت وحدت امت اسلامی و هماهنگی بین گروه های مقاومت و نیز لزوم تداوم حمایت ها از ملت فلسطین تاکید کرد.