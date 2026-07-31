جوانان مرکزی ۲۵ درصد از سهم اهداکنندگان خون را به خود اختصاص دادند

ریتا ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، به‌مناسبت سالروز تشکیل انتقال خون اظهار کرد: طی چهار ماه گذشته ۱۹ هزار نفر به مراکز انتقال خون استان مرکزی مراجعه کرده که فرآیند اهدای خون برای حدود ۱۶ هزار نفر از آنان با موفقیت انجام شده است.

وی افزود: بخش عمده اهداکنندگان خون را آقایان با سهم ۹۳ درصدی تشکیل می‌دهند و بانوان نیز با سهم ۷ درصدی در تأمین ذخایر خونی مشارکت دارند.

ظهیری تصریح کرد: جوانان با سهم ۲۵ درصدی از مجموع اهداکنندگان خون، نقش مؤثری در پایداری ذخایر خونی استان دارند و افزایش مشارکت این قشر از اولویت‌های سازمان انتقال خون است.

وی ادامه داد: با وجود افزایش نیاز به خون در پی بحران‌ها و تحولات دو سال اخیر، نیازهای خونی استان مرکزی با مشارکت اهداکنندگان و برنامه‌ریزی مناسب، به‌طور کامل تأمین شد.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی تاکید کرد: عملکرد موفق انتقال خون استان مرکزی در تأمین نیازهای داخلی و پشتیبانی از شبکه ملی خون‌رسانی، این مجموعه را در شمار ادارات ممتاز کشور قرار داده است.

وی افزود: در ارزیابی عملکرد ادارات کل انتقال خون کشور طی چهار سال گذشته، استان مرکزی در هر چهار دوره موفق به کسب رتبه نخست کشوری شده است.

ظهیری بیان کرد: اداره‌کل انتقال خون استان مرکزی در نخستین دوره ارزیابی ۸۵ امتیاز کسب کرد و در سه سال اخیر با جایگاه برتر خود را در سطح کشور تثبیت کرده است.

وی گفت: کسب این نتایج، بیانگر کیفیت مطلوب خدمات و جایگاه برجسته انتقال خون استان مرکزی در نظام سلامت کشور است.

ظهیری تصریح کرد: انتقال خون استان مرکزی با بهره‌گیری از تجهیزات نوین و نیروی انسانی متخصص، تأمین پایدار و ایمن خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز شهروندان را با بالاترین استانداردها دنبال می‌کند.