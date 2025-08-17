  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

همدلی بیش از پنج هزار نفر از مردم استان مرکزی در پویش نذر حسینی

اراک- مدیر کل انتقال خون استان مرکزی گفت: پنج هزار و ۶۸۶ نفر از عزاداران اباعبدالله الحسین( ع) با شرکت در پویش نذر حسینی این استان، خون خود را اهدا کردند.

ریتا ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد ۳ و نیم درصدی خونگیری از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای امسال ۲۱ هزار و ۶۶۳ نفر به مراکز انتقال خون این استان مراجعه و از این تعداد ۱۷ هزار و ۸۲۷ مورد خونگیری انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی با اشاره به رشد اهداکنندگان خون در استان مرکزی گفت: افزود: امسال سه هزار و ۱۲۴ اهداکننده بار اولی، چهار هزار و ۷۵۲ اهداکننده جوان و یک‌هزار و ۲۴۴ اهداکننده خانم در این امر خداپسندانه مشارکت کردند.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی با بیان اینکه اهداکننده بار اولی و جوان رشد ۳ درصدی داشته است، گفت: آمار اهداکنندگان خانم این استان اکنون به ۷ درصد رسیده که نسبت به مدت زمان سال گذشته رشد یک و یک درصدی داشته که از آمار کشوری نیز آمار اهداکنندگان خانم نیز بالاتر است.

ظهیری به مشارکت و استقبال مردم استان از پویش نذر حسینی اشاره و تصریح کرد: از ابتدای راه اندازی این پویش تا پایان روز اربعین شش هزار و ۶۸۱ مورد مراجعه به مراکز انتقال خون داشتیم که از این تعداد پنج هزار و ۶۸۶ واحد خونگیری انجام شد.

وی افزود: از این میزان خونگیری انجام شده ۱۷ هزار فرآورده خونی تولید شده است.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت ذخایر خونی استان گفت: با توجه به گرمی هوا و مسافرت‌های تابستانی شاهد کاهش ذخایر خونی استان به هشت و ۶ دهم روز هستیم.

ظهیری تاکید کرد: امیدواریم مردم استان مرکزی با مشارکت هرچه بیشتر در پویش نذر خون به تأمین نیاز بیماران در این بخش کمک کنند.

