به گزارش خبرنگار مهر، بابک یکتاپرست معاون اجتماعی سازمان انتقال خون کشور ظهر سه شنبه در آیین افتتاح مرکز اهدای خون شهرستان زرندیه اظهار کرد: مرکز اهدای خون زرندیه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات اهدای خون و تقویت مشارکت مردمی، حاصل همافزایی دستگاههای اجرایی و خیرین است.
وی افزود: استان مرکزی، از استانهای شاخص کشور در اهدای خون بوده روحیه ایثار و مشارکت مردمی، این استان را به الگویی در تأمین خون مورد نیاز بیماران تبدیل کرده است.
یکتاپرست تصریح کرد: راهاندازی مرکز اهدای خون زرندیه حاصل همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی، مجمع خیرین سلامت و ادارهکل انتقال خون استان مرکزی است.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از این مرکز، دسترسی شهروندان زرندیه به خدمات اهدای خون تسهیل شده و اهداکنندگان دیگر نیازی به مراجعه به شهرهای همجوار برای اهدای خون نخواهند داشت.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون کشور تاکید کرد: مشارکت مستمر مردم زرندیه در اهدای خون، بیانگر نهادینه بودن فرهنگ ایثار در این شهرستان است و افتتاح این مرکز، زمینه تقویت مشارکت مردمی و تأمین پایدار خون مورد نیاز مراکز درمانی را فراهم میکند.
وی ادامه داد: استقبال گسترده مردم از اهدای خون در ایام مذهبی، نشاندهنده فرهنگ ایثار است و بهرهبرداری از مرکز زرندیه به افزایش مشارکت داوطلبان و تأمین پایدار خون کمک میکند.
یکتاپرست تاکید کرد: سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای انتقال خون، سرمایهگذاری برای حفظ جان و سلامت جامعه است.
وی افزود: بهرهبرداری از مرکز اهدای خون زرندیه، علاوه بر ارتقای دسترسی مردم به خدمات انتقال خون، گامی مؤثر در تقویت شبکه خدمات سلامت در مناطق کمتر برخوردار به شمار میرود و میتواند با جذب اهداکنندگان جدید، نقش مهمی در افزایش ذخایر خونی و پایداری چرخه تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی ایفا کند.
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