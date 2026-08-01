به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مصر روز شنبه اعلام کرد که تحقیقات در مورد حادثه‌ای که دو کشتی را در بندر هدف قرار داده است، برای شناسایی عامل آن در حال انجام است.

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که برخی رسانه‌های خارجی اخیراً گزارش‌های نادرست و دروغین در مورد این حادثه منتشر کرده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد: تحقیقات برای تعیین تمام شرایط پیرامون این حادثه و شناسایی طرف مسئول همچنان ادامه دارد.

وزارت امور خارجه مصر از رسانه‌ها و خبرنگاران خارجی مستقر در مصر و خارج از کشور خواست در مورد اطلاعات مربوط به امور مصر و این حادثه به منابع رسمی تکیه کنند.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر روز پنجشنبه گفت که مقامات همچنان در حال بررسی حمله پهپادی هستند که دو کشتی را در بندر دمیاط هدف قرار داد و در عین حال خواستار کاهش تنش منطقه‌ای برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع امنیتی شد.

عصر چهارشنبه، وزارت نفت مصر از آتش‌سوزی در دو کشتی گاز مایع در بندر دمیاط خبر داد، اما علت آن را مشخص نکرد. شرکت امنیت دریایی انگلیسی امبری اعلام کرد که یک حمله پهپادی یک تأسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی مایع شناور متعلق به آمریکا با پرچم جزایر مارشال در بندر را هدف قرار داده است.