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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۹

نیویورک پست: جنگ علیه ایران به باری بر دوش دولت ترامپ تبدیل می‌شود

نیویورک پست: جنگ علیه ایران به باری بر دوش دولت ترامپ تبدیل می‌شود

نیویورک پست با انتشار یک مقاله به پیامدهای جنگ افروزی آمریکا علیه ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ریچ لری نویسنده آمریکایی در مقاله خود در نیویورک پست تاکید کرد که جنگ ترامپ علی ایران در حال تبدیل شدن به باری بر دوش دولت وی است.

در این گزارش آمده است: این روند سیاسی یادآور جنگ عراق است؛ یک جنگ نامحبوب که جایگاه رئیس جمهور وقت آمریکا را تضعیف کرد. میزان محبوبیت ترامپ در نظرسنجی های اصلی به زیر ۴۰ درصد سقوط کرده است.

بر اساس این گزارش، هزینه های اقتصادی مستقیم در آمریکا ناشی از جنگ افروزی علیه ایران نیز افزایش یافته است به طوری که میانگین قیمت هر گالن بنزین از چهار دلار فراتر رفته و تنگه هرمز نیز مجددا بسته شده که همین مسئله فشارها بر بازار انرژی را افزایش می دهد. نظرسنجی سی ان ان نشان می دهد که تنها ۲۸ درصد با نحوه تعامل ترامپ با ایران موافق هستند.

کد مطلب 6904858

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