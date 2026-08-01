به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، رسانه های دولتی چین روز شنبه آمریکا را به دلیل افزودن بیش از ۴۰ نهاد چینی به فهرست موسوم به نهاد قانون پیشگیری از کار اجباری آمریکا به شدت محکوم کرد و این اقدام را اجبار اقتصادی خواند و متعهد شد از منافع شرکت های خود محافظت کند.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفت این اقدام آمریکا فاقد مبنای واقعی است و واشنگتن را متهم کرد که از اتهامات کار اجباری و نقض حقوق بشر به عنوان بهانه ای برای اعمال تحریم های یکجانبه بر اساس قوانین داخلی استفاده می کند.

این وزارتخانه گفت که این اقدامات به حقوق قانونی شرکت های چینی آسیب می رساند و زنجیره های صنعتی و تامین جهانی را مختل می کند.

این سخنگو همچنین از زمان تحریم ها انتقاد کرد و خاطرنشان کرد که این تحریم ها یک روز پس از آن اعلام شد که مقامات تجاری چین و آمریکا مذاکراتی را انجام دادند که پکن آن را صریح و سازنده برای حفظ روابط اقتصادی دوجانبه با ثبات توصیف کرد.

چین بار دیگر تاکید کرد که با کار اجباری مخالف است، اتهامات مربوط به کار اجباری در شمال غربی منطقه سین کیانگ را رد کرد و از آمریکا خواست که از سیاسی کردن این موضوع جلوگیری کند. پکن گفت که اقدامات لازم را برای حفظ منافع شرکت های چینی انجام خواهد داد.

روز جمعه، آمریکا ۴۳ شرکت چینی را به دلیل ارتباط آنها با کار اجباری شامل اویغورها و سایر گروه های اقلیت به لیست سیاه واردات خود اضافه کرد.

این موارد اضافه شده که بر اساس قانون پیشگیری از کار اجباری اویغور (UFLPA) اعلام شده است، اولین گسترش فهرست نهاد تحت دولت ترامپ و بزرگترین اقدام از این دست از زمان اجرایی شدن این قانون در دسامبر ۲۰۲۱ است.