به گزارش خبرنگار مهر، سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی اظهار کرد: با توجه به شرایطی که پیش روی ما بود، تا حدود زیادی به انتظارات‌مان رسیدیم اما شرایط ایده‌آل را نداشتیم. به دلیل وضعیت جنگی، فدراسیون آسیب زیادی دید، محل تمرین ورزشکاران دچار مشکل شد و نتوانستیم اردوهای مناسبی برگزار کنیم. همچنین ملی‌پوشان تنها با یک عضو تدارکاتی راهی مسابقات شدند.

وی ادامه داد: برای آمادگی حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا دو اردوی مهم دیگر پیش‌بینی کرده‌ایم. پس از بازگشت تیم از جام جهانی، اردوی مشترکی با تیم ملی چین خواهیم داشت که یکی از قدرت‌های نخست تیراندازی جهان است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح فنی ورزشکاران ما داشته باشد.

برخورداری عنوان کرد: پس از اردوی چین نیز ملی‌پوشان راهی بوداپست مجارستان خواهند شد تا آخرین اردوی تدارکاتی خود را پیش از بازی‌های آسیایی برگزار کنند. از آنجا که تیراندازی رشته‌ای تجهیزات‌محور است، استفاده از امکانات و مهمات استاندارد در این اردو می‌تواند به بهبود عملکرد ورزشکاران کمک کند.

سرپرست فدراسیون تیراندازی درباره روند پشتوانه‌سازی در این رشته گفت: تیراندازی بیش از هر چیز به ثبت رکوردهای بالا وابسته است و ورزشکارانی که اکنون در اردو حضور دارند، بهترین رکوردها را ثبت کرده‌اند. با این حال برای تقویت پشتوانه‌ها، مسابقات آزاد رده‌های نوجوانان و جوانان را آغاز کرده‌ایم و همزمان طرح استعدادیابی را با همکاری وزارت ورزش و جوانان دنبال می‌کنیم تا در آینده نفرات بیشتری به تیم‌های ملی اضافه شوند.

وی در خصوص ملاک انتخاب ملی‌پوشان برای بازی‌های آسیایی ناگویا تصریح کرد: انتخاب نفرات صرفاً بر اساس رکورد نیست. در کنار رکورد، شاخص‌های فنی دیگری از جمله تجربه حضور در مسابقات بین‌المللی، عملکرد ورزشکاران و نظر کادر فنی و کمیته فنی نیز در انتخاب ترکیب تیم ملی لحاظ شده است.

برخورداری خاطرنشان کرد: سهمیه تیم ایران برای بازی‌های آسیایی در هر یک از بخش‌های تفنگ و تپانچه، سه ورزشکار در بخش مردان و سه ورزشکار در بخش زنان است و علاوه بر آن، یک مرد و یک زن نیز در رشته اهداف پروازی اعزام خواهند شد. ترکیب تیم ملی نیز مشخص شده است.

وی درباره هدف‌گذاری ایران در ناگویا گفت: تمام تلاش ما این بوده که در مدت زمان کوتاه باقی‌مانده، شرایط ملی‌پوشان را به وضعیت ایده‌آل نزدیک کنیم. اردوی عمان، اردوی مشترک با چین و اردوی مجارستان همگی در همین راستا برنامه‌ریزی شده‌اند.

سرپرست فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه نمی‌تواند قول رنگ و تعداد مدال‌ها را بدهد، گفت: قول مدال می‌دهیم و امیدواریم ملی‌پوشان بهترین عملکرد خود را در بازی‌های آسیایی ناگویا به نمایش بگذارند. همچنین انتخابات فدراسیون پس از پایان بازی‌های آسیایی برگزار خواهد شد.