به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع سه شنبه شب در این دیدار با تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا اظهار کرد: خدمت به خانواده معزز شهدا و رفع مشکلات و دغدغههای این عزیزان مورد تاکید قرار دارد.
وی افزود: امنیت و آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا و ایثارگران است و باید قدردان آنها باشیم.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: همه مدیران و مسئولان موظف به ارائه خدمات بهتر و با کیفیتتر به خانوادههای شهدا و ایثارگران هستند و نباید کمکاری صورت بگیرد.
خانواده شهید علی حسنپور نیز ضمن تقدیر از حضور استاندار، خاطراتی از شهید والامقام بیان کردند.
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