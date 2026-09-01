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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۲

استاندار بوشهر با خانواده شهید حسن‌پور در کنگان دیدار کرد

استاندار بوشهر با خانواده شهید حسن‌پور در کنگان دیدار کرد

بوشهر- استاندار بوشهر با همراهی معاون عمرانی استاندار، فرماندار کنگان و مدیران شهرستانی با خانواده شهید علی حسن‌پور دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع سه شنبه شب در این دیدار با تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: خدمت به خانواده معزز شهدا و رفع مشکلات و دغدغه‌های این عزیزان مورد تاکید قرار دارد.

وی افزود: امنیت و آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا و ایثارگران است و باید قدردان آنها باشیم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: همه مدیران و مسئولان موظف به ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر به خانواده‌های شهدا و ایثارگران هستند و نباید کم‌کاری صورت بگیرد.

خانواده شهید علی حسن‌پور نیز ضمن تقدیر از حضور استاندار، خاطراتی از شهید والامقام بیان کردند.

کد مطلب 6934865

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