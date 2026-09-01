کشورهای منطقه باید درباره حضور نیروهای آمریکا تصمیم دوراندیشانه بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار یدالله جوانی شامگاه سه‌شنبه در جمع مردم بوشهر با اشاره به جایگاه این استان در تاریخ مبارزات ضد استعماری اظهار کرد: ملت ایران در سال‌های اخیر با ایستادگی و مقاومت، محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی را بارها با شکست مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه جنگ اخیر چهره واقعی ملت ایران را برای جهانیان آشکار کرد، افزود: دشمن با شناختی نادرست از مردم ایران وارد میدان شد و تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی ساختار جمهوری اسلامی را فرو بپاشد، اما با ملتی مومن، متحد، انقلابی و پیرو ولایت مواجه شد.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی خطاب به ترامپ گفت: شهید سلیمانی هشدار داده بود که «این جنگ را شما آغاز می‌کنید، پایانش را ما ترسیم می‌کنیم» و تأکید کرده بود که دشمن در این جنگ شکست خواهد خورد، اما ترامپ این هشدار را جدی نگرفت.

چهار شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی

جوانی با برشمردن آنچه چهار شکست دشمن در ۱۵ تا ۱۶ ماه گذشته خواند، اظهار کرد: نخستین شکست، جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ بود که دشمن تصور می‌کرد در پایان آن جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید؛ اما نتیجه، شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

وی شکست دوم را حوادث و فتنه دی‌ماه ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: دشمن با بسیج گروه‌های مختلف و با هدف ایجاد شورش داخلی و فراهم کردن زمینه مداخله نظامی تلاش کرد نظام جمهوری اسلامی را براندازی کند، اما در این هدف نیز ناکام ماند.

معاون سیاسی سپاه، جنگ نهم اسفند را سومین شکست دشمن دانست و افزود: دشمن با این تصور که با هدف قرار دادن رهبری می‌تواند ساختار جمهوری اسلامی را فروبپاشد، جنگی همه‌جانبه را آغاز کرد، اما نتیجه برخلاف محاسبات آنها رقم خورد.

جوانی چهارمین شکست را مربوط به نبرد هرمز دانست و گفت: ترامپ تلاش کرد با تغییر معادلات منطقه‌ای و خارج کردن کنترل تنگه هرمز از دست ایران، شرایط را به سود آمریکا تغییر دهد، اما این هدف نیز محقق نشد و مؤلفه‌های قدرت ایران تقویت شد.

وی ملت ایران را مهم‌ترین مؤلفه قدرت کشور دانست و ادامه داد: نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، توان موشکی و قدرت دریایی ایران در کنار پشتیبانی مردم، قدرت بازدارندگی کشور را افزایش داده‌اند.

جوانی با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد ایران طی ۷۲ ساعت تسلیم خواهد شد، اظهار داشت: امروز ترامپ پس از گذشت ماه‌ها تلاش می‌کند شرایط را تغییر دهد، اما در باتلاقی گرفتار شده که هرچه دست‌وپا می‌زند، بیشتر فرو می‌رود.

وی افزود: در ایران میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح درباره ادامه مسیر و دفاع از منافع ملی اجماع وجود دارد و این مسیر به عقب بازنخواهد گشت.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز گفت: سیاست جمهوری اسلامی بر خروج بیگانگان از منطقه استوار است و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود.

وی خطاب به کشورهای منطقه تأکید کرد: کشورهای منطقه باید درباره حضور نیروهای آمریکایی و پایگاه‌های نظامی آنان تصمیمی دوراندیشانه بگیرند، زیرا هر نقطه‌ای که برای حمله به ایران در اختیار دشمن قرار گیرد، با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

جوانی در پایان با تأکید بر آینده روشن ایران گفت: ملت ایران با وحدت، انسجام، همدلی و پیروی از ولایت، مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد و با عبور از دشواری‌ها، به سمت قله‌های عزت و افتخار حرکت می‌کند.