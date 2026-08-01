سرپرست کمیته استعدادیابی فدراسیون ووشو منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صدیقی رئیس فدراسیون طی حکمی مهدی قدسزاده را به سمت سرپرستی کمیته استعدادیابی فدراسیون منصوب کرد.
صدیقی طی نشستی که با قدسزاده داشت، بر لزوم بهکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود برای استعدادیابی در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: همراهی و برنامهریزی مشترک کمیته استعدادیابی با کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون از مهمترین پایهها برای یافتن و پرورش استعدادهاست.
در این نشست صدیقی ضمن آرزوی توفیق برای قدسزاده در سمت جدید، برنامهها و راهکارهای وی برای فصل نوین استعدادیابی فدراسیون را دریافت کرد و در این زمینه با وی به گفتوگو، بحث و بررسی پرداخت.
همچنین از زحمات علی تنباکوساز، مسئول پیشین کمیته استعدادیابی فدراسیون ووشو تقدیر و قدردانی بهعمل آمد.
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