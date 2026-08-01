تردد ۷۴۰۰ زائر اربعین از مبدأ زنجان به مرزهای مهران و خسروی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یوسفی با اشاره به روند عملیات اعزام زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی ناوگان حملونقل عمومی جادهای استان برنامهریزیهای لازم جهت تسهیل در تردد و جابهجایی زائران بهخوبی اجرا شده است.
وی در تشریح آمار سفرهای انجامشده از ۲۵ مردادماه تا ۸ شهریورماه، تصریح کرد: در این بازه زمانی در مجموع ۳۴۶ سفر برای انتقال زائران به پایانههای مرزی غربی کشور تدارک دیده شد که طی آن ۷۴۳۵ زائر به مقاصد زیارتی اعزام شدند.
یوسفی در خصوص تفکیک مقاصد سفرها، افزود: سهم پایانه مرزی مهران از این اعزامها ۳۳۳ سفر با ۷۱۶۹ مسافر بوده است. همچنین برای زائرانی که پایانه مرزی خسروی را برای ورود به کشور عراق انتخاب کرده بودند ۱۳ سفر برنامهریزی شد که در مجموع ۲۶۶ مسافر از این طریق به مقصد رسیدند.
رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان خاطرنشان کرد: همه اقدامات لازم با هدف افزایش ایمنی و رفاه حال زائران عزیز صورت گرفته و نظارت بر نحوه خدمترسانی شرکتهای حملونقل عمومی تا پایان موج بازگشت زائران به صورت دقیق و مستمر ادامه خواهد داشت.
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