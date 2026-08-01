امنیت زیربنای توسعه و همبستگی ملی است

مولوی عبدالستار حسین زهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امنیت از بزرگترین نعمتهای الهی و مهمترین نیاز جوامع انسانی است؛ چنانکه نبود آن، توسعه، سرمایهگذاری، آموزش، فرهنگ و رفاه اجتماعی را با مخاطره جدی مواجه میسازد.
امام جمعه اهل سنت خاش با اشاره به آموزههای اسلامی، حفظ جان، مال، آبرو و کرامت انسانی را از تأکیدات دین دانست و ایجاد امنیت را هم وظیفهای حکومتی و هم مسئولیتی اجتماعی برشمرد. وی افزود: «جامعهای که از امنیت پایدار برخوردار باشد، بستر رشد علمی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی در آن هموار میشود و مردم با آرامش بیشتری به وظایف خود عمل میکنند.
امام جمعه خاش، وحدت، همدلی، قانونمداری، احترام به حقوق دیگران و همکاری با نهادهای مسئول را از مهمترین عوامل تقویت امنیت و خنثیسازی توطئههای دشمنان برشمرد و تصریح کرد: «هرچه انسجام، اعتماد متقابل و مشارکت اجتماعی افزایش یابد، زمینه برای توسعه، آبادانی و خدمترسانی مطلوبتر فراهم خواهد شد.
وی از آحاد جامعه خواست با پرهیز از اختلافات، هوشیاری در برابر فتنههای دشمنان و تقویت روحیه همدلی، در حفظ آرامش و امنیت کشور نقشی فعال ایفا کنند.
گفتنی است موضوع امنیت اجتماعی همواره یکی از محورهای اصلی خطبههای نماز جمعه و نشستهای فرهنگی در سیستان و بلوچستان است؛ علما و بزرگان استان بر این باورند که امنیت پایدار، حاصل همکاری مردم، مسئولان و نیروهای انتظامی است و در سایه آن، زمینههای جذب سرمایهگذاری، اشتغال، رفاه عمومی و همبستگی ملی تقویت میشود.
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