امام جمعه زابل: رسانه ملی خط مقدم جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، ضمن توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی، با گرامیداشت ۹ مردادماه به عنوان «روز صدا و سیما»، از تلاشهای فعالان این عرصه در تبیین دستاوردها و آسیبهای کشور قدردانی کرد.
امام جمعه زابل با اشاره به نقشآفرینی رسانه ملی در خط مقدم جنگ نرم، گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جنگهای تحمیلی، بهویژه در جنگ دوازدهروزه، هدف مستقیم حملات دشمنان استکباری و صهیونیستی قرار گرفت که این خود گواهی بر عملکرد مؤثر و تأثیرگذار این رسانه است.
وی افزود: این حملات نهتنها رسانه ملی را تضعیف نکرد، بلکه کارکنان آن با عزمی راسختر و انگیزهای مضاعف، در کنار رزمندگان جبهه سخت و حضور حماسی مردم، زمینهساز شکست و ذلت دشمنان شدند.
حجتالاسلام والمسلمین پوراندخت در ادامه با اشاره به سالروز شهادت آیتالله شیخ فضلالله نوری، به واکاوی نهضت مشروطه پرداخت و اظهار داشت: انحراف این نهضت، نتیجه نفوذ جریانهای وابسته به غرب و حذف تدریجی علما و دلسوزان کشور بود؛ جریانهایی که با حمایت قدرتهای استعماری و از طریق قراردادهای استعماری، ترویج علوم انسانی غربی و دامن زدن به اختلافها، مسیر استقلالطلبی و عدالتخواهی را منحرف کردند.
وی با تأکید بر خطر جدی نفوذ، خاطرنشان کرد: نفوذ هم بهصورت فردی و هم بهصورت جریانی رخ میدهد که نوع جریانی آن بسیار خطرناکتر است و بستر آن توسط برخی افراد داخلی فراهم میشود؛ افرادی که یا منفعتطلباند، یا دچار مصلحتاندیشی نادرست شدهاند و یا فریب خوردهاند.
امام جمعه زابل در ادامه با اشاره به ایجاد «دوگانههای کاذب» در جامعه تصریح کرد: دوقطبیهایی مانند سنت در برابر مدرنیته، علم در برابر دین، آزادی در برابر دین، شیعه در برابر سنی، یا موافق و مخالف برخی موضوعات اجتماعی، همگی ابزارهایی برای انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی کشور هستند؛ در حالی که معیار اصلی، انقلابی بودن و حرکت در مسیر ارزشهاست.
وی درباره موضوع مذاکره نیز گفت: مذاکره در صورتی قابل قبول است که عزتمندانه، هوشمندانه و در راستای منافع ملی باشد؛ اما مذاکره با دشمنی که سابقه بدعهدی، تحقیر و اقدام خصمانه دارد، بیمعناست و تنها راه مقابله با چنین دشمنی، مقاومت و ایستادگی است.
حجتالاسلام والمسلمین پوراندخت با اشاره به جنایات دشمنان و ادعاهای دروغین حقوق بشری آنان افزود: کسانی که خود مرتکب رفتارهای ضدبشری هستند، صلاحیت سخن گفتن از حقوق بشر را ندارند و باید در برابر آنان با قدرت ایستاد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شهادت جمعی از فرزندان استان سیستان و بلوچستان به دست گروهکهای وابسته به دشمن، از جمله شهید سالارزاده، این ضایعه را به خانوادههای شهدا و مردم منطقه تسلیت گفت و تأکید کرد: این اقدامات تروریستی نهتنها کشور را تضعیف نمیکند، بلکه عزم ملت ایران را برای ادامه راه شهدا راسختر میسازد.
امام جمعه زابل همچنین با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، به نخستین زیارت جابر بن عبدالله انصاری و همراهی عطیه اشاره کرد و این واقعه را نشانهای از جایگاه والای زیارت امام حسین (ع) دانست.
وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، حفظ رهبر معظم انقلاب و عزت روزافزون اسلام و مسلمین، از درگاه الهی خواستار توفیق ادامه راه شهدا و عاقبتبهخیری همگان شد.
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