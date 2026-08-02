خبرگزاری مهر - گروه ورزشی- محمد بیرامی: تیم ملی تکواندو کشورمان در هر دو بخش بانوان و آقایان در کنار حضوری موفق در بازیهای آسیایی، کسب امتیاز ورودی المپیک را نیز هدف قرار داده است. موضوعی که باعث شد رویدادهای پیش رو زیر ذره بین کادر فنی قرار گیرد.

رنکینگ المپیکی فدراسیون جهانی ماه گذشته صفر شد و تکواندوکاران باید امتیازات خود را برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس با حضور در رقابت های معتبر ارتقا دهند. با توجه به اینکه در اولین رنکینگ اعلام شده نام نمایندگان ایران به دلیل غیبت در تورنمنت های بین المللی به خصوص مرحله نخست گرندپری در شهر رم، در این لیست دیده نمی شد، موضوع برای کادر فنی تیم ملی کشورمان اهمیت دو چندانی پیدا می کند.

البته با موفقیت تکواندوکاران ملی پوش در رقابت های آزاد کره جنوبی، این امیدواری ایجاد شد که نمایندگان کشورمان در ادامه امتیازات و جایگاه خود را ارتقا دهند. مسئله ای که در قرعه کشی بازیهای آسیایی ناگویا تاثیرگذار است.

در ۷۵ روز پیش رو تیم ملی می بایست در ۵ تورنمنت سطح بالا و البته مهم حضور داشته باشد که روزهای فشرده و سختی را رقم خواهد شد. در این بین لزوم برنامه ریزی دقیق به لحاظ حفظ آمادگی جسمانی، وزن کم کردن های متوالی و تاثیر آن بر عملکرد ملی پوشان به خصوص در اوزان پائین، مسافت طولانی شهرهای میزبان این تورنمنت ها و به طبع آن رفت و آمدهای متوالی و ریکاوری تکواندوکاران اصولی و مواردی از این دست باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

رقابت های جام ریاست فدراسیون جهانی طی روزهای ۲۷ تا ۳۰ مردادماه به میزبانی پاکستان در شهر لاهور ، ۶ تا ۸ شهریورماه تورنمنت بین المللی آزاد زنان در چین و شهر «تائویان»، مرحله دوم رقابت های گرندپری در کره جنوبی و شهر موجو طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه، بازیهای آسیایی ناگویا روزهای ۹ تا ۱۱ مهرماه و در نهایت مرحله سوم رقابت های گرندپری به میزبانی فرانسه در شهر پاریس روزهای ۱۷ تا ۱۹ مهرماه، مهمترین رویدادهای تکواندو است که تیم ملی باید در آن حضور داشته باشد.

همه این رقابت ها امتیازات بالایی در رنکینگ المپیکی دارد. به همین دلیل برای همه تکواندوکاران به خصوص نمایندگان کشورمان اهمیت بالایی دارد. چرا که در صورت موفقیت در این رویدادها شرایط حضور در مرحله نهایی رقابت های گرندپری را فراهم می کند. رقابت هایی که (G۱۰) است و ۱۰۰ امتیاز آن می تواند مسیر کسب المپیک را به میزان قابل توجهی هموار کند.

انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق کادر فنی و توجه ویژه به موضوع کم کردن وزن که تعدد آن در فاصله زمانی اندک و محدود می تواند خطر آفرین خواهد بود، توجه ویژه ای داشته باشند.