خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
هنرمندان در مسیر فیلمسازی تشییع رهبر شهید
در هفتهای که مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب برگزار شد، سینماها تعطیل بودند اما فیلمسازان و مستندسازان تعطیلی نداشتند. همزمان با برگزاری تشییع رهبر شهید چندین پروژه سینمایی و مستند توسط فیلمسازان و نهادهای مختلف کلید خورده است؛ آثاری که قرار است هر کدام بخشی از این روز را برای حافظه تصویری ایران ثبت کنند.
بسیاری از آنچه امروز از رخدادهای بزرگ قرن بیستم و بیستویکم در ذهن مخاطبان جهان مانده، بیش از آنکه حاصل گزارشهای خبری باشد، محصول فیلمهای مستند و روایتهای سینمایی است. به همین دلیل است که در همه جای دنیا، فیلمسازان همزمان با وقوع رخدادهای بزرگ اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی، دوربینهای خود را به میدان میآورند؛ نه فقط برای ثبت اتفاق بلکه برای روایت انسانهایی که در دل آن وقایع حضور دارند. مراسم تشییع رهبر انقلاب نیز از همین جنس رویدادهاست؛ اتفاقی که صرفاً در چند ساعت یا چند روز خلاصه نمیشود و در سالهای آینده، به یکی از اسناد تصویری تاریخ معاصر تبدیل خواهد شد. طبیعی است که سینما نیز همزمان با رسانهها، مأموریت خود را آغاز کند. اکنون که مراسم باشکوه تشییع رهبر انقلاب در تهران به پایان رسیده و دوربینها آرامآرام از خیابانها جمع میشوند؛ کار اصلی فیلمسازان تازه آغاز شده است.
فیلم مستند «حال خونیندلان ۲؛ پهلوان جهان» به کارگردانی بهروز افخمی، از مهمترین پروژههاست. افخمی در سال ۱۳۶۹، یک سال پس از رحلت امام خمینی (ره)، مستند «حال خونیندلان» را ساخت؛ فیلمی که برخلاف بسیاری از آثار آرشیوی آن دوران، تلاش میکرد به جای ثبت صرف مراسم، حال و هوای جامعه و احساسات مردم را روایت کند و حالا قرار است همان تجربه را مجدد اجرایی کند.
افخمی روایت خود را بر حضور مهمانان خارجی بنا کرده است؛ افرادی که از کشورهای مختلف برای حضور در مراسم به ایران آمدهاند و تجربه شخصی آنها، ستون اصلی روایت فیلم را شکل میدهد.
دیگر پروژه، فیلمی با مشاوره و مدیریت سیدرضا میرکریمی برای حوزه هنری است. همزمان با حوزه هنری، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نیز پروژه مستقلی را آغاز کرده است. حامد شکیبانیا و مهدی شامحمدی هدایت و مشاوره این پروژه را برعهده دارند و گروههای تصویربرداری آنها در تهران، قم و مشهد مستقر بودند. همین گستره جغرافیایی، تفاوت مهم این پروژه با بسیاری از آثار مشابه است.
پروژه بعدی، متعلق به سیروس مقدم کارگردان سینما و تلویزیون و سازنده مجموعه «پایتخت» است. وی درباره این فیلم به مهر خبرنگار گفت: تلاش کردهام از زاویهای کمتر دیدهشده به شخصیت رهبر شهید و این رویداد نگاه کنم. ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انسانی شخصیت ایشان بسیار گسترده است و سعی کردهام به بخشهایی بپردازم که کمتر درباره آنها سخن گفته شده است. هدفم این است که مخاطب با وجوهی از شخصیت ایشان آشنا شود که شاید تاکنون کمتر روایت شده یا در سایه سایر ابعاد قرار گرفته است. امیدوارم این مستند بتواند بخشی از زوایای مغفولمانده این شخصیت و این واقعه تاریخی را به تصویر بکشد.
انجمن سینمای جوانان ایران نیز با اعزام بیش از ۵۰ گروه فیلمبرداری و عکاسی به محل تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران، مشهد و قم و برگزاری پویشهای مختلف در ثبت این رویداد بزرگ تاریخی شرکت داشتهاست.
سینما با طعم فوتبال/ ۲ بازی فینال و ردهبندی به سینماها رسید
اما، هفته گذشته سینماهای کشور پس از یک هفته تعطیلی به مناسبت تشییع پیکر رهبر انقلاب، از روز جمعه ۱۹ تیر فعالیت خود را از سر گرفتند. همزمان با بازگشایی سالنهای سینما، پخش زنده دیدار حساس تیمهای ملی اسپانیا و بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر علاقهمندان فوتبال را به سالنهای سینما کشاند.
این مسابقه شامگاه ۱۹ تیر در ۲۱ سالن سینما روی پرده رفت و بر اساس آمار اعلامشده در سمفا، نمایش زنده این دیدار در مجموع حدود ۶۰ میلیون تومان فروش را به ثبت رساند.
همچنین، سهشنبه ۲۳ تیرماه دیدار حساس مرحله نیمهنهایی جام جهانی فوتبال بین فرانسه و اسپانیا در سینماها نمایش داده شد. بیش از ۱۲ هزار نفر ترجیح دادند این مسابقه را روی پرده بزرگ سینما تماشا کنند؛ اتفاقی که علاوه بر ایجاد فضایی متفاوت برای تماشای فوتبال، درآمدی بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای سینماها به همراه داشت. اکران زنده بازی اسپانیا و فرانسه در سینماها، بار دیگر ثابت کرد که فوتبال میتواند در روزهای کمرمق گیشه، مخاطبان را به سالنهای سینما بکشاند.
حال بر اساس اعلام، قرار است بازی فینال جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین و بازی ردهبندی بین انگلیس و فرانسه در سینماها اکران شود و احتمالاً مخاطبان بسیاری را به سینماها خواهد کشاند. همچنانکه تجربه دیدار ایران و بلژیک توانست بیش از ۳۲ هزار مخاطب و نزدیک به ۶ میلیارد تومان فروش را برای سینماها به ثبت برساند.
مجیدی به ونس تاخت
مجید مجیدی کارگردان سینما، در واکنش به اظهارات منتسب به جیدی ونس معاون ترامپ، با انتشار متنی انتقادی، این سخنان را توهینآمیز خواند و با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران، از او خواست پیش از اظهار نظر درباره ملت ایران، تاریخ این کشور را مطالعه کند.
وی نوشت:
«آقای جی دی ونس اگر شما کمی سواد داشتید و نگاهی به تاریخ خودتان میکردید آنوقت قطعا چنین حماقتی نمیکردید که به ملت ایران که تاریخ تمدن ساز چند هزار ساله دارد توهین کنید. ما قطعا این جمله شما را خطاب به ملت ایران به حساب بیشعوری شما میگذاریم. کافیست نگاهی به تاریخ نزدیک به سه قرن خود بیاندازید و ببینید که چطور خونخوار و جنایتکار بودید نام شما و دولتمردان شما همیشه مساوی بود با غارت و نسل کشی از سرخپوستان و سیاه پوستان گرفته تا جنایت های وحشیانه در ویتنام و ژاپن. و اخیرا هم نسل کشی در غزه و لبنان و بالاخره ایران!
دولت شما امروز برای همه مردم دنیا و حتی مردم خودتان کاملا مسجل شده به ترور و نسل کشی و کودک کشی، نمونه بارز آن کودکان بیگناه مدرسه میناب. پس لطفا فرار به جلو نکنید و چیزی که منتصب به شماست به مردم ایران نسبت ندهید.
البته ملتی که تمدن دارد تاریخ چند هزار ساله دارد همانند درخت تنومندی است که ریشههای آن تا اعماق زمین رفته و محکم استوار مثل کوه باقی میماند. شما باید فکری به حال خودتان کنید چون ریشه ندارید و همانند علفهای هرز هستید. توصیه میکنم کمی وقت بگذارید تاریخ ایران را بخوانید مطمئنم آن وقت بزرگتر از دهانتان حرف نخواهید زد.»
تجلیل از ۵ نویسنده و منتقد سینمایی پیشکسوت
در هفتهای که گذشت، مراسم «سینما به روایت قلم» برای تجلیل از پرویز جاهد، عزیزاله حاجی مشهدی، طهماسب صلح جو، کامران ملکی و عباس یاری به پاس سالها تلاش در حوزه نقد فیلم و فعالیت در سینما برگزار شد. همچنین، نکوداشت زنده یاد مسعود مهرابی روزنامهنگار، نویسنده، منتقد و مورخ فقید سینما نیز برگزار شد.
این مراسم پیش از این قرار بود ۱۴ تیر همزمان با روز قلم برگزار شود که به دلیل برپایی برنامه های وداع با رهبر شهید به ۲۴ تیر موکول شد.
درگذشت سعید صبری پیشکسوت سینما
سعید صبری پیشکسوت سینما و صاحب استودیو کنکاش در سن ۸۳ سالگی درگذشت و پیکرش در هفته گذشته، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.
صبری متولد خیابان لالهزار و پدرش مالک سینما خورشید در لالهزار بود. او بیش از ۶ دهه در بخش فنی سینما، لابراتوار، تجهیزات و صدا فعالیت داشت.
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