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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

خدرلو: ۲۹۰ پروژه آموزشی در آذربایجان غربی در حال اجرا است

خدرلو: ۲۹۰ پروژه آموزشی در آذربایجان غربی در حال اجرا است

ارومیه - سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان ‌غربی گفت: هم‌اکنون هزار و ۶۷۰ کلاس درس در قالب ۲۹۰ پروژه آموزشی در نقاط مختلف استان در حال احداث است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف خدرلو در این زمینه با اشاره به روند اجرای نهضت توسعه فضاهای آموزشی در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: از مجموع این پروژه‌ها تاکنون ۹۰ پروژه تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و ۱۱۲ پروژه نیمه‌تمام نیز هم‌اکنون فعال بوده و عملیات اجرایی آنها با جدیت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها در راستای رفع کمبود فضای آموزشی و توسعه متوازن زیرساخت‌های آموزشی اجرا می‌شوند، گفت: پروژه‌های در دست اجرا شامل جایگزینی ۱۷ مدرسه سنگی، حذف ۵۱ مدرسه کانکسی، نوسازی ۹ مدرسه تخریبی، ساماندهی ۸۲ فضای آموزشی کمتر از استاندارد کلاس درس و همچنین احداث و تکمیل مدارس مورد نیاز در سایر مناطق استان است.

سرپرست نوسازی مدارس استان ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط کشور و در صورت تأمین اعتبارات و تداوم روند اجرایی، این پروژه‌ها به تدریج تا سال آینده آماده بهره‌برداری شوند.

خدرلو، تحقق عدالت آموزشی را مهم‌ترین هدف اجرای این پروژه‌ها عنوان کرد و افزود: تلاش می‌شود با توسعه فضاهای آموزشی، دانش‌آموزان مناطق شهری، روستایی و کم‌برخوردار از امکانات آموزشی استاندارد و ایمن بهره‌مند شوند و فاصله موجود در سرانه آموزشی استان با میانگین کشور کاهش یابد.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با اشاره به نقش مؤثر خیران مدرسه‌ساز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد پروژه‌های مدرسه‌سازی استان با مشارکت خیران در حال اجراست و این همراهی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌ها و توسعه فضاهای آموزشی دارد.

وی ادامه داد: ایجاد بستر مناسب برای افزایش مشارکت خیران از اولویت‌های این اداره‌کل است، چرا که با اعتبارات دولتی به‌تنهایی امکان جبران کمبودهای موجود و اجرای این حجم از پروژه‌های عمرانی وجود ندارد.

خدرلو خاطرنشان کرد: مدرسه‌سازی یکی از ماندگارترین حوزه‌های مشارکت اجتماعی است و توسعه فضاهای آموزشی علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، زمینه‌ساز کاهش نابرابری‌های آموزشی و فراهم شدن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان خواهد بود. از این‌رو، مشارکت خیران، نهادهای عمومی و بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولت، می‌تواند روند جبران عقب‌ماندگی آذربایجان‌غربی در سرانه فضای آموزشی را شتاب ببخشد.

کد مطلب 6905174

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