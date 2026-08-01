به گزارش خبرگزاری مهر،جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان بندرعباس به ریاست احمد پویافر فرماندار شهرستان و با حضور اعضای انجمن، مسئولان فرهنگی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
احمد پویافر در این نشست با تأکید بر اهمیت کتاب و مطالعه در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، اظهار داشت: کتابخانههای عمومی از مهمترین مراکز فرهنگی هستند که میتوانند نقش مؤثری در افزایش آگاهی، دانش و ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا کنند و حمایت از این مراکز باید در اولویت برنامههای فرهنگی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه با وجود اقدامات انجامشده، هنوز نتوانستهایم نقش و جایگاه واقعی کتاب و کتابخوانی را آنگونه که شایسته است در جامعه ترویج دهیم، افزود: برای تحقق این هدف، لازم است همه دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، آموزش و پرورش، دانشگاهها، رسانهها و خانوادهها با برنامهریزی منسجم و همافزایی، زمینه گرایش بیشتر مردم به مطالعه را فراهم کنند.
فرماندار بندرعباس با اشاره به نقش دستگاههای فرهنگی در تربیت نسل آینده، گفت: سه ضلع مهم آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن کتابخانههای عمومی میتوانند با تعامل و همکاری نزدیک، نقش بسیار مؤثری در غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ایفا کنند.
پویافر تصریح کرد: برگزاری برنامههای مشترک کتابمحور، نشستهای کتابخوان، مسابقات فرهنگی، قصهگویی، معرفی کتاب و فعالیتهای خلاقانه، علاوه بر ایجاد اوقات فراغت مفید، زمینه نهادینه شدن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را در میان نسل جوان فراهم میکند و اگر این سه مجموعه در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوانند تحول چشمگیری در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه ایجاد کنند.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری راهاندازی کتابخانههای سیار در شهرستان تأکید کرد و گفت: راهاندازی کتابخانههای سیار یکی از راهکارهای مؤثر برای گسترش عدالت فرهنگی و دسترسی آسانتر مردم، بهویژه کودکان و نوجوانان ساکن روستاها و مناطق کمبرخوردار، به کتاب و خدمات کتابخانهای است.
فرماندار بندرعباس در پایان افزود: انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان باید با همکاری ادارهکل کتابخانههای عمومی استان، فرمانداری، شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط، پیگیری لازم را برای تأمین امکانات و راهاندازی کتابخانههای سیار در دستور کار قرار دهد تا خدمات فرهنگی و کتابخانهای به دورترین نقاط شهرستان نیز گسترش یابد.
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