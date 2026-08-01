افتتاح مدرسه رباتیک در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

سیروس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در آستانه چهل‌وششمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی قرار داریم.



وی تصریح کرد: این نهاد یکی از نهادهای علمی انقلابی است که در سال ۱۳۵۹ به فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی‌بر تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد، جهاد دانشگاهی فعالیت خود را از حوزه فرهنگی آغاز کرد و تا امروز منشأ خدمات بسیار زیادی بوده است.



رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: یکی از دلایل ماندگاری جهاد دانشگاهی به‌عنوان یک نهاد انقلابی، حمایت ویژه امام راحل و سپس حمایت‌های مقام معظم رهبری از این مجموعه بوده است.



رضایی افزود: از نظر مشروعیت، جهاد دانشگاهی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند، از نظر ساختاری یک نهاد انقلابی و از نظر اجرایی یک نهاد عمومی غیردولتی است.



وی عنوان داشت: جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی، آموزشی، پژوهشی (در زمینه‌های کشاورزی، پزشکی و سلامت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم اجتماعی) و تجاری‌سازی فعالیت دارد.



رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جهاد دانشگاهی در این استان، تا سال ۱۳۸۱ زیر نظر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان بود و از سال ۱۳۸۱ تا امروز به‌عنوان یک واحد مستقل فعالیت می‌کند، فعالیت‌های ما در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و شعبه تجاری‌سازی و اشتغال دانش‌بنیان متمرکز است.



رضایی اذعان داشن: حوزه آموزشی یکی از حوزه‌های فعال و ریشه‌دار جهاد دانشگاهی است، ما دارای ۶ مرکز آموزشی در استان هستیم و از ابن تعداد، سه مرکز در شهرکرد، یک مرکز در سامان، یک مرکز در بروجن و یک مرکز در لردگان مستقر است، همچنین طی چند سال گذشته یک مرکز آموزش‌های ملی مهارت پزشکی، یک مدرسه رباتیک و یک مرکز آموزش‌های مجازی و تولید محتوا به این ساختار اضافه شده است، علاوه‌براین مرکز آزمون و کانون ارزیابی و توسعه شایستگی نیز جزء ظرفیت‌های آموزشی در جهاد دانشگاهی است.



وی خاطرنشان کرد: این آموزش‌ها در ۹ دپارتمان و گروه آموزشی از جمله کشاورزی، هنر و معماری، زبان‌های خارجی، کارکنان دولت و هوش مصنوعی برگزار می‌شود، حدود ۱۵۰ مدرس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با ما همکاری دارند و به‌طور میانگین سالانه ۲۵ هزار نفر از آموزش‌های کوتاه‌مدت تخصصی، مهارتی و اشتغال‌محور در سطح استان استفاده می‌کنند.



رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مخاطبان ما از کودکان و نوجوانان تا جوانان و بزرگسالان هستند که عموماً بیشتر جوانان از این دوره‌ها بهره‌مند می‌شوند اضافه کرد: تا امروز بیش از ۵ هزار عنوان دوره تدوین شده و دوره‌ها بر اساس نیاز روز جامعه به‌روزرسانی می‌شوند، مرکز آموزش‌های مجازی نیز این امکان را فراهم می‌کند که از ظرفیت اساتید سراسر کشور استفاده شود و کسانی که امکان شرکت در آموزش‌های حضوری را ندارند، از این بستر بهره‌مند شوند.



رضایی گفت: مدرسه رباتیک نیز به‌زودی افتتاح می‌شود و کودکان از ۵ سال به بالا می‌توانند در آن شرکت کنند، همچنین مرکز آزمون در بحث استخدام نیروهای جدید و انتصاب مدیران پایه و میانی فعالیت دارد و کانون ارزیابی و توسعه شایستگی برای ارزیابی نیروهای استخدامی بخش دولتی و خصوصی فعال است.

سالانه حدود ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی برای دانشجویان دانشگاه‌های استان اجرا می‌شود



وی بیان داشت: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان در دانشگاه شهرکرد مستقر است و به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی برای دانشجویان دانشگاه‌های استان اجرا می‌شود که این برنامه‌ها شامل برنامه‌های ملی مانند مناظره‌های دانشجویی و برنامه‌های استانی است که از سوی دانشجویان پیشنهاد می‌شود.



رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در معاونت فرهنگی هیچ محدودیتی برای همکاری با دانشگاه‌های علوم پزشکی، آزاد، غیرانتفاعی و سایر مراکز وجود ندارد، افزود: انتشارات جهاد دانشگاهی نیز یکی از ظرفیت‌های علمی خوب است و سالانه بیش از ۵۰ عنوان کتاب در رشته‌های مختلف منتشر می‌شود. فرآیند چاپ کتاب در بازه زمانی یک ماه تا ۴۰ روز انجام می‌گیرد.



وی از اجرای برنامه شاخص «دفاع فرهنگی» خبر داد و اضافه کرد: در این برنامه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مدت سه دقیقه اثر خود (کتاب، مقاله یا پایان‌نامه) را در حضور داوران ارائه می‌دهند و برگزیدگان به سطح ملی معرفی می‌شوند.



رضایی با بیان اینکه مرکز افکارسنجی نیز در حوزه نظرسنجی و سنجش انتظارات مردم از دستگاه‌ها فعالیت دارد، عنوان داشت: مرکز امام و انقلاب نیز پس از احیا، به‌صورت مستقل در تبیین آرا و اندیشه‌های امام راحل و انقلاب اسلامی فعال شده است.



وی ادامه داد: مرکز گردشگری دانشجویان ایران نیز با هدف بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های استانی و ملی و ایجاد روحیه خودباوری در دانشجویان فعالیت می‌کند.

رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در دوران جنگ اخیر نیز نشست‌های مجازی، دوره‌های آموزشی برای همکاران، پویش‌هایی مانند «زیر سایه پرچم»، «درختکاری به یاد رهبر شهید»، «عکس قاب وفاداری»، «طراحی پوستر ایران مقتدر»، پادکست‌ها و «نذر خون» برگزار شد.



رضایی گفت: در حوزه پژوهشی، مراکز خدمات تخصصی گردشگری، فناوری و کامپیوتر و بانک خون بند ناف فعال هستند و با دستگاه‌های دولتی و خصوصی همکاری دارند و با شرکت گاز، اوقاف، عشایر و برخی شهرداری‌ها در حوزه‌های گردشگری و فناوری اطلاعات همکاری‌های خوبی شکل گرفته است.



وی بیان داست: در آینده نزدیک کلینیک و درمانگاه عمومی در میرباد شرقی راه‌اندازی می‌شود که مقدمه ورود به حوزه پزشکی، از جمله درمان ناباروری زنان خواهد بود، ساختمان درمانگاه آماده شده، بخشی از تجهیزات خریداری شده و مجوزهای اولیه اخذ شده است و این مرکز ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز آینده راه‌اندازی می‌شود و در فاز دوم موضوع ناباروری و سرطان نیز پیگیری خواهد شد.



رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مرکز خدمات تخصصی بادام نیز با محوریت کشاورزی و شروع کار با محلول سرمازدگی در منطقه سامان به‌صورت آزمایشی فعال شده است.



رضایی اذعان داشت: در حوزه تجاری‌سازی و اشتغال دانش‌بنیان نیز چند سالی است که فعالیت داریم برگزاری رویدادها، استارتاپ‌ها، ارائه تسهیلات به جویای کار، مرکز نوآوری و شتاب‌دهی و مرکز مشاوره شغلی از جمله ظرفیت‌های این حوزه است که منشأ خدمات ارزشمندی برای استان بوده است.