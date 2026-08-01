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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

معتادان بهبود یافته پس از خروج از مراکز درمانی حمایت و نظارت شوند

معتادان بهبود یافته پس از خروج از مراکز درمانی حمایت و نظارت شوند

همدان- معاون سیاسی استاندار همدان گفت: براساس مصوبات شورای مبارزه با مواد مخدر دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند افراد بهبودیافته را پس از خروج از مراکز درمانی تحت حمایت مستمر قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان ضمن اشاره به تغییر شیوه‌های عرضه مواد مخدر و پیچیدگی‌های این حوزه، اظهار کرد: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و افزایش آگاهی‌بخشی به جامعه به ویژه با هدف صیانت از نسل جوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است چراکه کوتاهی در این زمینه، جامعه را در آینده با چالش‌ها و آسیب‌های عمیق‌تری مواجه خواهد کرد.

وی در ادامه به تشریح وضعیت اجرای «طرح حمایت از معتادان متجاهر بهبودیافته» پرداخت و تصریح کرد: این طرح براساس مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و با هدف جلوگیری از بازگشت چرخه اعتیاد طراحی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ادامه داد: براساس مصوبات شورای مبارزه با مواد مخدر دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند افراد بهبودیافته را پس از خروج از مراکز درمانی، تحت حمایت و نظارت مستمر قرار دهند تا زمینه بازگشت پایدار آنها به اجتماع فراهم شود.

وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها در اجرای این وظایف قانونی، خواستار آسیب‌شناسی دقیق و پیگیری چرایی کوتاهی‌های صورت‌گرفته شد.

امرایی همچنین ضرورت بهره‌گیری از توان علمی نخبگان را مورد تاکید قرار داد و بر تشکیل فوری «کمیته علمی» متشکل از نمایندگان بهزیستی، انجمن روان‌پزشکی استان، گروه روان‌پزشکی و پژوهشکده اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در پایان با تاکید بر لزوم هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده به شورا نباید صرفاً مبتنی بر تماس‌های تلفنی یا اعلام رضایت‌های ظاهری باشد بلکه صحت گزارش‌ها باید با ارزیابی‌های میدانی و احراز آثار واقعی بازگشت افراد به زندگی سالم سنجیده شود.

وی خواستار فعال‌تر شدن کمیته‌های تخصصی شورا و اجرای کامل و دقیق مصوبات این جلسات شد.

کد مطلب 6905180

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