معتادان بهبود یافته پس از خروج از مراکز درمانی حمایت و نظارت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان ضمن اشاره به تغییر شیوههای عرضه مواد مخدر و پیچیدگیهای این حوزه، اظهار کرد: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و افزایش آگاهیبخشی به جامعه به ویژه با هدف صیانت از نسل جوان یک ضرورت اجتنابناپذیر است چراکه کوتاهی در این زمینه، جامعه را در آینده با چالشها و آسیبهای عمیقتری مواجه خواهد کرد.
وی در ادامه به تشریح وضعیت اجرای «طرح حمایت از معتادان متجاهر بهبودیافته» پرداخت و تصریح کرد: این طرح براساس مسئولیت اجتماعی دستگاهها و با هدف جلوگیری از بازگشت چرخه اعتیاد طراحی شده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ادامه داد: براساس مصوبات شورای مبارزه با مواد مخدر دستگاههای اجرایی مکلف هستند افراد بهبودیافته را پس از خروج از مراکز درمانی، تحت حمایت و نظارت مستمر قرار دهند تا زمینه بازگشت پایدار آنها به اجتماع فراهم شود.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در اجرای این وظایف قانونی، خواستار آسیبشناسی دقیق و پیگیری چرایی کوتاهیهای صورتگرفته شد.
امرایی همچنین ضرورت بهرهگیری از توان علمی نخبگان را مورد تاکید قرار داد و بر تشکیل فوری «کمیته علمی» متشکل از نمایندگان بهزیستی، انجمن روانپزشکی استان، گروه روانپزشکی و پژوهشکده اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای ذیربط تاکید کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در پایان با تاکید بر لزوم همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: گزارشهای ارائهشده به شورا نباید صرفاً مبتنی بر تماسهای تلفنی یا اعلام رضایتهای ظاهری باشد بلکه صحت گزارشها باید با ارزیابیهای میدانی و احراز آثار واقعی بازگشت افراد به زندگی سالم سنجیده شود.
وی خواستار فعالتر شدن کمیتههای تخصصی شورا و اجرای کامل و دقیق مصوبات این جلسات شد.
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