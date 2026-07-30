مصوبات جدید شورای مبارزه با مواد مخدر مرند برای پیشگیری و درمان اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ویژه مرند به ریاست زاهد محمودی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند و با حضور شمس‌الله فیروزیان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، اعضای شورا و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

زاهد محمودی در این نشست با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی منسجم، علمی و پیشگیرانه در مقابله با معضل مواد مخدر، اظهار کرد: مبارزه مؤثر با اعتیاد نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و امنیتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی است.

وی با بیان اینکه اقدامات فرهنگی و آموزشی نقش مهمی در کاهش گرایش به مواد مخدر دارد، افزود: ارتقای سطح آگاهی عمومی به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار ویژه مرند اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی، پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های منظم را از الزامات مقابله با این آسیب اجتماعی برشمرد و گفت: برخورد قاطع با عوامل توزیع و قاچاق مواد مخدر، در کنار حمایت هدفمند از برنامه‌های درمان، بازتوانی و اشتغال بهبودیافتگان، باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

در ادامه، شمس‌الله فیروزیان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت استان، بر تقویت برنامه‌های پیشگیرانه، توسعه خدمات درمانی، حمایت‌های اجتماعی از بهبودیافتگان و افزایش تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی تأکید کرد.

در پایان این نشست، اعضای شورا مصوباتی از جمله ارائه گزارش عملکرد چهارماهه دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای بهبودیافتگان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد در مدارس و دانشگاه‌ها، تأمین نیروی متخصص در مرکز ماده ۱۶ و همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل اشتغال پاک‌شدگان را به تصویب رساندند.