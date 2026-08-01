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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

دستگیری ۶ شکارچی متخلف و کشف یک رأس کل وحشی در بستک

دستگیری ۶ شکارچی متخلف و کشف یک رأس کل وحشی در بستک

بستک - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک گفت: ۶ متخلف شکار و صید در حاشیه منطقه حفاظت شده پرزوئیه دستگیر و یک رأس کل وحشی از آنان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهقانی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در یک مأموریت چهار شبانه‌روزی در حاشیه منطقه حفاظت شده پرزوئیه با وجود صعب‌العبور بودن منطقه موفق به دستگیری ۶ نفر از متخلفان شکار و صید شدند.

وی افزود: از متخلفان یک رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی، یک دستگاه موتورسیکلت، یک دوربین چشمی، دو دستگاه بی‌سیم دستی و دیگر آلات و ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

دهقانی بیان کرد: پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی و قضایی به دادگستری بستک ارجاع شده است.

وی خاطرنشان کرد: بهای ضرر و زیان وارده به محیط زیست برای هر رأس کل وحشی ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.

کد مطلب 6905204

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