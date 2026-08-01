دستگیری ۶ شکارچی متخلف و کشف یک رأس کل وحشی در بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهقانی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در یک مأموریت چهار شبانهروزی در حاشیه منطقه حفاظت شده پرزوئیه با وجود صعبالعبور بودن منطقه موفق به دستگیری ۶ نفر از متخلفان شکار و صید شدند.
وی افزود: از متخلفان یک رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح گلولهزنی، یک دستگاه موتورسیکلت، یک دوربین چشمی، دو دستگاه بیسیم دستی و دیگر آلات و ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.
دهقانی بیان کرد: پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی و قضایی به دادگستری بستک ارجاع شده است.
وی خاطرنشان کرد: بهای ضرر و زیان وارده به محیط زیست برای هر رأس کل وحشی ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.
نظر شما