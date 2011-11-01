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۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۶

فرهادی در گفتگو با مهر:

شکارچی کل وحشی در الموت قزوین دستگیر شد

شکارچی کل وحشی در الموت قزوین دستگیر شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از دستگیری شکارچی کل وحشی در منطقه الموت شرقی استان قزوین خبرداد.

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین طی دو عملیات موفق به دستگیری دو نفر شکارچی متخلف در حوزه قزوین و الموت شرقی شدند.
 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست در منطقه الموت شرقی موفق به دستگیری یک نفر شکارچی متخلف که مبادرت به شکار کل وحشی کرده بود، شدند.
 
فرهادی اضافه کرد: همچنین ماموران یگان حفاظت واحد اداره کل در حین عملیات گشت و کنترل در شکارگاههای شهر قزوین موفق شدند یک شکارچی متخلف دیگر را که اقدام به شکار غیرمجاز شش قطعه کبوتر وحشی کرده بود، دستگیر کنند.
 
این مسئول یادآورشد: از شکارچیان متخلف تعداد یک قبضه اسلحه قاچاق تک لول، دو قبضه اسلحه ساچمه زنی، لاشه یک راس کل وحشی و شش قطعه کبوتر وحشی و تعدادی ادوات شکار و صید کشف و ضبط شده است و پرونده آنان جهت صدور حکم به مراجع قضایی تحویل داده شد.
کد مطلب 1448995

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