دستگیری شکارچی غیرمجاز با لاشه میش و بره وحشی در افتر سرخه

محمد قندالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست رصد و پایش منطقه را در دستور کار خود دارند، بیان کرد: هر گونه صید و شکار غیر مجاز از دید محیط بان ها پنهان نمی ماند و با متخلف برخورد می شود.

وی ادامه داد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیات مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرخه و پلیس امنیت، یک متخلف شکار غیرمجاز در منطقه افتر دستگیر شد.

رئیس اداره محیط زیست سرخه افزود: در بازرسی از متخلف، اجزای شکارشده یک رأس میش وحشی و یک رأس بره وحشی، سر تاکسیدرمی‌شده یک رأس کل وحشی، دو دستگاه بی‌سیم دستی و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

قندالی با اشاره به تشکیل پرونده برای این متخلف، یاد آور شد: فرد متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی با تأکید بر تداوم گشت‌زنی و برخورد قاطع با متخلفان زیست‌محیطی، اضافه کرد: همکاری پلیس امنیت در اجرای این عملیات شایان تقدیر است.