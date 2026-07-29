  1. استانها
  2. سمنان
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

دستگیری شکارچی غیرمجاز با لاشه میش و بره وحشی در افتر سرخه

دستگیری شکارچی غیرمجاز با لاشه میش و بره وحشی در افتر سرخه

سرخه- رئیس محیط زیست سرخه از دستگیری یک متخلف شکار غیرمجاز در منطقه افتر خبر داد و گفت: یک رأس میش وحشی، بره وحشی و سر تاکسیدرمی‌ کل وحشی از شکارچی کشف و ضبط شد.

محمد قندالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست رصد و پایش منطقه را در دستور کار خود دارند، بیان کرد: هر گونه صید و شکار غیر مجاز از دید محیط بان ها پنهان نمی ماند و با متخلف برخورد می شود.

وی ادامه داد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیات مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرخه و پلیس امنیت، یک متخلف شکار غیرمجاز در منطقه افتر دستگیر شد.

رئیس اداره محیط زیست سرخه افزود: در بازرسی از متخلف، اجزای شکارشده یک رأس میش وحشی و یک رأس بره وحشی، سر تاکسیدرمی‌شده یک رأس کل وحشی، دو دستگاه بی‌سیم دستی و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

قندالی با اشاره به تشکیل پرونده برای این متخلف، یاد آور شد: فرد متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی با تأکید بر تداوم گشت‌زنی و برخورد قاطع با متخلفان زیست‌محیطی، اضافه کرد: همکاری پلیس امنیت در اجرای این عملیات شایان تقدیر است.

کد مطلب 6903195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها