به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای ویدیویی، از برگزیدگان گیمجم انستیتو ملی بازیسازی ایران با محوریت «کودک و جنگ» که به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تقدیر شدند. این رویداد با هدف خلق آثار خلاقانه در حوزه بازیسازی مبتنی بر روایت جنگ، میزبان بازیسازان، هنرمندان، نویسندگان و برنامهنویسان از سراسر کشور بود.
مراسم تقدیر از برگزیدگان این گیمجم با حضور محمد حاجیمیرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای ویدیویی، امیر محمدرضایی، معاون پژوهش بنیاد و اعضای سه تیم برگزیده برگزار شد. در آغاز این مراسم، اعضای سه تیم برتر ضمن معرفی خود، چکیدهای از روند طراحی و توسعه بازیهایشان را ارائه کردند.
امیررضا طاهریپور از تیم FIXRAY، برگزیده رتبه نخست این رویداد با بازی «جان فدا»، درباره شکلگیری این اثر گفت: «ایده این بازی از مدتها قبل در ذهن ما شکل گرفته بود و تلاش کردیم طی سه تا چهار روز آن را به یک خروجی قابل ارائه تبدیل کنیم.»
نوید رنگیدن، دیگر عضو این تیم، نیز گفت: «سناریوی بازی "جان فدا" در واقع پیشدرآمد بازی دیگری است که تیم ما در حال طراحی و توسعه آن است. در تلاشیم پس از تکمیل پروژه و جذب سرمایه، آن را به مرحله انتشار برسانیم تا صرفاً در حد یک دموی گیمجم باقی نماند. ما مدتها به ساخت یک بازی با موضوع جنگ فکر میکردیم و با توجه به شرایط این روزهای جامعه، برگزاری این گیمجم و موضوع آن، انگیزه لازم را برای عملی کردن این ایده فراهم کرد.»
دیگر اعضای تیم FIXRAY، امیرحسین کلانتری و محمدحسین دلدار بودند که در این مراسم شرکت کردند.
در ادامه، مرتضی اصغریانجدی از تیم «بام خیال» که به همراه محمد شبانی با بازی A Mother's Tale رتبه دوم این گیمجم را کسب کرده بود، گفت: «بازی ما بر روایتگری معماگونه تمرکز دارد و مخاطب را گامبهگام با خود همراه میکند. همه اعضای تیم درگیر چند پروژه اندرویدی بودیم، اما با مطرح شدن موضوع گیمجم و دغدغهای که نسبت به جنگ داشتیم، تصمیم گرفتیم چند روز از پروژههای دیگر فاصله بگیریم و ایدهای کاملاً جدید را توسعه دهیم. تلاش کردیم روایتی از ماکان نصیری را با این سبک از بازی پیوند بزنیم و روایتگری و داستانگویی را در اولویت قرار دهیم.»
حمیدرضا حسامی، بازیساز۱۶ ساله و برگزیده رتبه سوم این رویداد با بازی «سیستمعامل خنظله» نیز گفت: «این بازی در سبک پازل طراحی شده و بازیکن در نقش یکی از هکرهای گروه خنظله با حل معماها مراحل بازی را پیش میبرد. بستر اصلی بازی آماده است و اگر بخواهم در آینده آن را توسعه دهم، تنها لازم است پازلهای بیشتری به آن اضافه کنم.»
پس از ارائه تیمهای برگزیده، امیر محمدرضایی، معاون پژوهش بنیاد ملی بازیهای ویدیویی، با اشاره به روند برگزاری این رویداد گفت: «این گیمجم با حضور تیمهای بیشتری آغاز شد و بیش از ۱۲ اثر به دبیرخانه ارسال شد که بسیاری از آنها از کیفیت مطلوبی برخوردار بودند. در فرآیند داوری نیز تلاش کردیم از دیدگاههای متنوع استفاده شود تا نتایج صرفاً بر اساس سلیقهای خاص نباشد. شرکتکنندگان با وجود زمان محدود، آثار تأثیرگذاری تولید کردند و حضور تیمهای باتجربه، سطح کیفی این رویداد را ارتقا داد.»
بازی، رسانهای برای روایت و گفتمانسازی
در ادامه، محمد حاجیمیرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای ویدیویی، با اشاره به انگیزه برگزاری این گیمجم اظهار کرد: «با توجه به مسئولیت اجتماعی که نسبت به کنشگری در قبال فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب احساس میکردیم، لازم بود واکنشی درخور نشان دهیم و ابزار ما برای این واکنش، بازیسازان بودند. تیمهایی که در این گیمجم شرکت کردند، بدون هیچ چشمداشتی پای کار آمدند و همین موضوع اتفاق ارزشمندی را رقم زد.»
او، ادامه داد: «فارغ از کیفیت بازیهای تولیدشده، اهمیت اصلی این رویداد در آن است که نشان داد بازی بهعنوان یک رسانه فرهنگی میتواند نسبت به رویدادهای اجتماعی واکنش نشان دهد؛ ظرفیتی که امروز جای آن در فضای فرهنگی کشور خالی است. تلاش ما این است که در ادبیات حاکمیتی، این نگاه شکل بگیرد که بازی، در کنار سرگرمی، میتواند ابزاری برای گفتمانسازی، انتقال پیام، آموزش و ترویج فرهنگ باشد.»
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای ویدیویی افزود: «این نگاه در آینده به نفع صنعت بازیسازی کشور خواهد بود و به تصمیمسازان نشان میدهد که بازیسازان تنها متخصصان فنی نیستند، بلکه دغدغههای فرهنگی و اجتماعی نیز دارند. پیش از آنکه توانمندی فنی آنها دیده شود، شخصیت مؤلف و نقش فرهنگیشان باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا میتوانند در تولیدات فرهنگی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.»
حاجیمیرزایی با اشاره به تغییر تدریجی این نگاه در کشور گفت: «این تغییر دیدگاه در حال شکلگیری است و برگزاری رویدادهایی از این دست میتواند به تقویت آن کمک کند تا تصمیمگیران بیش از پیش با ظرفیتهای صنعت بازیسازی آشنا شوند. اتفاق بزرگی که در ماههای گذشته در کشور رخ داد، هنوز آنگونه که شایسته است در سینما، ادبیات و سایر رسانهها روایت نشده و بازی نیز میتواند سهم خود را در روایت این رویداد ایفا کند.»
او، ادامه داد: «بدیهی است که از یک گیمجم چندروزه نمیتوان انتظار تولید بازی کامل داشت، اما همین که تیمهای شرکتکننده با ایدههایی نوآورانه به روایت بخشی از این تراژدی بزرگ پرداختند و تلاش کردند سهم جامعه بازیسازی را در واکنش به این اتفاق تلخ که ۹ اسفند ۱۴۰۴ در کشور رخ داد، نشان دهند، اتفاقی مبارک و ارزشمند است. امیدواریم این مسیر ادامه پیدا کند.»
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای ویدیویی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای سرمایهگذاری موضوعی و عمومی خبر داد و گفت: «تلاش ما این است که تیمهایی مانند شما، ورودی این رویدادها باشند و بتوانند مسیر توسعه محصولات خود را ادامه دهند.»
او، در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح روند سرمایهگذاری در حوزه بازی اشاره کرد و گفت: «در این مدت تلاش کردهایم مسیر سرمایهگذاری در صنعت بازی را که پیش از این وجود داشت، اصلاح کنیم. بر اساس استانداردهای جهانی، سرمایهگذاری باید روی محصول انجام شود، نه روی طرحهای روی کاغذ یا پاورپوینت. در هیچ جای دنیا روی ایده اولیه سرمایهگذاری نمیشود، بلکه ابتدا باید محصولی قابل ارائه وجود داشته باشد.»
حاجیمیرزایی افزود: «در دوره مدیریت جدید بنیاد، تمامی درخواستهایی که صرفاً بر اساس طرح یا پاورپوینت برای دریافت حمایت ارائه شده بود، رد شده است. شاید در حوزههایی مانند فیلم یا انیمیشن بتوان بر مبنای طرح اولیه سرمایهگذاری کرد، اما در صنعت بازی این شیوه محکوم به شکست است و بازگشت سرمایهای به دنبال نخواهد داشت.»
او، ادامه داد: «واقعیت این است که بخش مهمی از هزینههای یک بازی، تازه پس از تولید و انتشار آن آغاز میشود؛ از تبلیغات و تحلیل دادههای بازی گرفته تا بهروزرسانیهای مستمر و ادامه فرآیند توسعه. به همین دلیل، تلاش ما این است که سرمایهگذاری در صنعت بازی در مسیر صحیح خود قرار گیرد و بودجههایی که دستگاههای مختلف برای حمایت از تولید بازی در نظر گرفتهاند، به دست بازیسازان واقعی برسد.»
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای ویدیویی، در پایان تأکید کرد: «برگزاری رویدادهایی از این دست، علاوه بر ایجاد انگیزه برای بازیسازان، به معرفی ظرفیتهای این صنعت به دستگاهها و نهادهای مختلف نیز کمک میکند و میتواند زمینهساز حمایتهای مؤثرتر از تولید بازی در کشور باشد.»
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و جوایز، از اعضای سه تیم برگزیده نخستین گیمجم انستیتو ملی بازیسازی ایران تقدیر شد.
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