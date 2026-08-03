به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه «جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای»، ضمن قدردانی از ۳ هزار و ۴۵۳ نویسنده که با ارسال ۱۶ هزار و ۱۵۸ اثر در این مسیر همراه ما بودند، افتخار دارد اعلام کند آثار شرکت‌کنندگانی از ۳۸ کشور زیر، در این رویداد جهانی سهیم بوده‌اند.

این کشورها عبارتند از:

ایران، آرژانتین، آلمان، آمریکا، اندونزی، ارمنستان، اروگوئه، استرالیا، اسپانیا، افغانستان، الجزایر، ایتالیا، برونئی، بلژیک، بلاروس، بورکینافاسو، پاکستان، پرتغال، تونس، چین، روسیه، رومانی، ژاپن، شیلی، صربستان، عراق، فرانسه، فیلیپین، کامرون، کره‌جنوبی، کنگو، لبنان، لیبی، مالی، مصر، نیکاراگوئه، هند و یمن.

با توجه به حجم بالای آثار دریافتی و لزوم دقت در داوری، و نیز در نظر گرفتن شرایط کشور، امیدواریم مراسم اختتامیه تا پایان فصل برگزار شود. زمان و جزئیات آن، متعاقباً اعلام خواهد شد.