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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

مهار آتش‌سوزی کارگاه طلاسازی در یزد

مهار آتش‌سوزی کارگاه طلاسازی در یزد

یزد- سازمان آتش‌نشانی یزد در عملیاتی موفق، حریق یک کارگاه طلاسازی در محدوده خیابان مهدی را مهار کرد و یک نفر را که در محل گرفتار شده بود، به تیم اورژانس تحویل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک‌سرشت اظهار داشت: پس از دریافت گزارش حریف در یک کارگاه طلاسازی، ۳ دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاه‌های شماره ۶ و ۷ به همراه ۸ نفر آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن اجرای عملیات اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان، موفق شدند یک نفر را از محل حادثه نجات دهند. فرد نجات‌یافته پس از انجام اقدامات اولیه، برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ادامه داد: عملیات اطفای حریق با تلاش نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد با موفقیت به پایان رسید و علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

کد مطلب 6905270

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    نظرات

    • زهرا IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      0 0
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      طلا ها هم سوخته؟؟

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