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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

مهار حریق مجتمع مسکونی در یزد؛ نجات ۱۴ نفر از میان دود و آتش

مهار حریق مجتمع مسکونی در یزد؛ نجات ۱۴ نفر از میان دود و آتش

یزد- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از نجات جان ۱۴ نفر از ساکنان یک مجتمع مسکونی در پی وقوع حریق در بلوار جمهوری این شهر خبر داد.

سعید پاک‌سرشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از دریافت گزارش مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یکی از مجتمع‌های مسکونی واقع در بلوار جمهوری، ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله با توجه به حساسیت موضوع، ۷ دستگاه خودروی اطفای حریق را به همراه ۱۴ نفر از آتش‌نشانان، معاون عملیات و مدیر عملیات، به محل حادثه اعزام کرد.

وی افزود: آتش‌نشانان یزدی پس از حضور در محل، عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند ۱۴ نفر از ساکنان را که در میان دود و شعله‌های آتش گرفتار شده بودند، به سلامت از محل حادثه خارج کنند. همچنین از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری به عمل آمد.

مهار حریق مجتمع مسکونی در یزد؛ نجات ۱۴ نفر از میان دود و آتش

پاک‌سرشت گفت: این عملیات که با تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به انجام رسید، با موفقیت پایان یافت. علت وقوع حادثه در دست بررسی کارشناسان مربوطه قرار دارد.

کد مطلب 6905212

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