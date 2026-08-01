مهار حریق مجتمع مسکونی در یزد؛ نجات ۱۴ نفر از میان دود و آتش

سعید پاکسرشت در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از دریافت گزارش مبنی بر وقوع آتشسوزی در یکی از مجتمعهای مسکونی واقع در بلوار جمهوری، ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله با توجه به حساسیت موضوع، ۷ دستگاه خودروی اطفای حریق را به همراه ۱۴ نفر از آتشنشانان، معاون عملیات و مدیر عملیات، به محل حادثه اعزام کرد.
وی افزود: آتشنشانان یزدی پس از حضور در محل، عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند ۱۴ نفر از ساکنان را که در میان دود و شعلههای آتش گرفتار شده بودند، به سلامت از محل حادثه خارج کنند. همچنین از گسترش آتش به سایر بخشهای ساختمان جلوگیری به عمل آمد.
پاکسرشت گفت: این عملیات که با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به انجام رسید، با موفقیت پایان یافت. علت وقوع حادثه در دست بررسی کارشناسان مربوطه قرار دارد.
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