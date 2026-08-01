ارائه خدمات فرهنگی شهرداری یزد به زائران اربعین حسینی در مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زارع‌زاده، با اشاره به تقسیم نیروهای شهرداری یزد به دو گروه برای خدمت‌رسانی در مرز مهران و امامزاده جعفر شهر شباب، اظهار داشت: امسال توفیق حاصل شد تا شهرداری یزد بتواند درکنار زائران حسینی خدمات فرهنگی و اجتماعی ارائه دهد.

وی افزود: در امامزاده جعفر، حسینیه‌ای با عنوان «یزد، حسینیه ایران» برپا شده است که در آن نماز جماعت در سه وعده اقامه می‌شود، همچنین کلیپ‌های بصیرتی، سخنرانی‌های مذهبی، عزاداری و سینه‌زنی از جمله برنامه‌های فرهنگی این حسینیه به شمار می‌رود.

زارع‌زاده ادامه داد: در جوار امامزاده نیز موکبی با هدف توزیع اقلام فرهنگی برپا شده است، این اقلام در چارچوب پویش «باید برخاست» شامل تصاویر رهبر شهید، پرچم کوله‌ای، کارت ویژه پویش، استیکر با شعار «قوموا لله» و زیارت آل یاسین به زائران ارائه می‌شود، زائران پس از ثبت‌نام در این پویش می‌توانند قدم‌های خود را نذر رهبر شهید کنند.

معاون شهردار یزد در پایان خاطر نشان کرد: پاسخگویی به مسائل شرعی، قرائت ادعیه و دیگر برنامه‌های فرهنگی نیز در این حسینیه برای زائران پیش‌بینی شده است.