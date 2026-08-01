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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

مشاهده دو قلاده خرس قهوه‌ای در مناطق حفاظت‌شده شمیرانات

مشاهده دو قلاده خرس قهوه‌ای در مناطق حفاظت‌شده شمیرانات

شمیرانات- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران از ثبت تصویر دو قلاده خرس قهوه‌ای در مناطق حفاظت‌شده شهرستان شمیرانات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت تصویر دو قلاده خرس قهوه‌ای در مناطق حفاظت‌شده شهرستان شمیرانات توسط دوستداران طبیعت خبر داد.

وی اظهار کرد: تصاویر این دو قلاده خرس قهوه‌ای توسط دوستداران طبیعت ثبت و در اختیار اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران با اشاره به ارزش اکولوژیک این گونه افزود: خرس قهوه‌ای از گونه‌های شاخص و ارزشمند حیات‌وحش کشور است و ثبت تصاویر آن، بیانگر وجود زیستگاه‌های مناسب، امنیت نسبی منطقه و تداوم حیات گونه‌های ارزشمند در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست استان تهران است.

عباس‌نژاد با قدردانی از همکاری شهروندان و فعالان محیط‌زیست در ثبت و گزارش مشاهدات حیات‌وحش، تصریح کرد: مشارکت مردم در مستندسازی گونه‌های جانوری، نقش مهمی در پایش تنوع زیستی، شناسایی وضعیت گونه‌ها و برنامه‌ریزی برای حفاظت مؤثر از زیستگاه‌های طبیعی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش زیستگاه‌های حیات‌وحش، از طبیعت‌گردان خواست ضمن رعایت اصول طبیعت‌گردی مسئولانه، از نزدیک شدن به جانوران وحشی، ایجاد مزاحمت برای آن‌ها و انتشار اطلاعات مکانی حساس خودداری کنند تا امنیت این گونه‌های ارزشمند حفظ شود.

کد مطلب 6905293

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