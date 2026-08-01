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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

تمدید مهلت ارسال آثار به پویش ملی «هنر برای زندگی» تا ۳۰ مرداد ماه

تمدید مهلت ارسال آثار به پویش ملی «هنر برای زندگی» تا ۳۰ مرداد ماه

مهلت ارسال آثار به پویش ملی «هنر برای زندگی» که با مشارکت نهادهای علمی و فرهنگی در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، به دلیل استقبال گسترده هنرمندان و درخواست‌های مکرر برای مشارکت، مهلت ارسال آثار به پویش ملی «هنر برای زندگی» که با مشارکت نهادهای علمی و فرهنگی در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

پویش «هنر برای زندگی» با هدف بازخوانی معنای زیستن در روزگار بحران و استفاده از ظرفیت‌های هنری برای روایت امید و همبستگی برگزار می‌گردد. این رویداد بستری است تا هنر با تکیه بر ارزش‌های اصیل اسلامی و ایرانی، راه عبور از رنج به آرامش را ترسیم کند.

برگزارکنندگان این پویش تأکید کرده‌اند که مشارکت برای عموم مردم آزاد است و آثار افراد بدون پیشینه هنری در اولویت داوری قرار خواهند داشت. قالب‌های پذیرش آثار شامل عکاسی، نقاشی، طراحی، خوشنویسی، موسیقی، فیلم کوتاه (حداکثر ۳ دقیقه)، هنرهای دستی و متون ادبی (شعر، روایت و…) است.

متقاضیان می‌توانند آثار خود را از طریق وب‌سایت pooyesh-honar.ir یا پیام‌رسان‌های بله و ایتا ارسال کنند. بر اساس برنامه‌ریزی اعلام شده، آثار منتخب پس از داوری تخصفی توسط هیئت داوران، با اهدای جوایز نفیس و گواهی شرکت تقدیر خواهند شد. همچنین نمایش آثار برگزیده در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر ماه صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6905294
زهرا سیفی

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