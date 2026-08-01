تمدید مهلت ارسال آثار به پویش ملی «هنر برای زندگی» تا ۳۰ مرداد ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، به دلیل استقبال گسترده هنرمندان و درخواست‌های مکرر برای مشارکت، مهلت ارسال آثار به پویش ملی «هنر برای زندگی» که با مشارکت نهادهای علمی و فرهنگی در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

پویش «هنر برای زندگی» با هدف بازخوانی معنای زیستن در روزگار بحران و استفاده از ظرفیت‌های هنری برای روایت امید و همبستگی برگزار می‌گردد. این رویداد بستری است تا هنر با تکیه بر ارزش‌های اصیل اسلامی و ایرانی، راه عبور از رنج به آرامش را ترسیم کند.

برگزارکنندگان این پویش تأکید کرده‌اند که مشارکت برای عموم مردم آزاد است و آثار افراد بدون پیشینه هنری در اولویت داوری قرار خواهند داشت. قالب‌های پذیرش آثار شامل عکاسی، نقاشی، طراحی، خوشنویسی، موسیقی، فیلم کوتاه (حداکثر ۳ دقیقه)، هنرهای دستی و متون ادبی (شعر، روایت و…) است.

متقاضیان می‌توانند آثار خود را از طریق وب‌سایت pooyesh-honar.ir یا پیام‌رسان‌های بله و ایتا ارسال کنند. بر اساس برنامه‌ریزی اعلام شده، آثار منتخب پس از داوری تخصفی توسط هیئت داوران، با اهدای جوایز نفیس و گواهی شرکت تقدیر خواهند شد. همچنین نمایش آثار برگزیده در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر ماه صورت خواهد گرفت.