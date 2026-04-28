به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، در روزگاری که جامعه ما با چالشهایی همچون جنگ، پیامدهای پساجنگ، بحرانهای اجتماعی و تجربههای تلخ جمعی روبهرو بوده است، هنر میتواند پناهی امن برای دلها و راهی انسانی برای بازسازی روان و حفظ امید باشد. گاهی یک نوشته کوتاه، یک عکس، یک طرح ساده یا یک دستساخته کوچک، روایتگر تلاشی بزرگ برای ادامه دادن و زیستن است.
پویش «هنر برای زندگی» بستری است برای گردآوری همین روایتهای خلاق؛ آثاری که در دل روزهای دشوار خلق شدهاند و بازتابی از امید، تابآوری، همبستگی و اراده انسان برای زندگیاند.
این پویش افزون بر جمعآوری آثار، بستری خواهد بود برای بازنمایی تجربههای انسانی در شرایط بحران، ایجاد آرشیوی ملی از هنرهای خودانگیخته و مردمی، تشویق جامعه به مشارکت در فعالیتهای فرهنگی التیامبخش، تقویت همبستگی اجتماعی از طریق هنر و ایجاد امکان پژوهشهای میانرشتهای در حوزه هنر و سلامت روان.
پویش «هنر برای زندگی» که با هدف ایجاد فرصتی امن برای بیان احساسات و عواطف برآمده از جنگ، کاهش فشارهای مختلف روحی و روانی، فراهمسازی زمینهها برای بازگشت به جریان عادی زندگی، طراحی شده است، دعوتی است به همراهی، خلق آثار، همافزایی و پاسداشت انسانیت در پرتو هنر.
به گفته رحیمی پاشاکلایی طراح و دبیر علمی این پویش، «هنر برای زندگی» با همراهی نهادهای معتبر هنری و فرهنگی کشور میتواند به الگویی موفق و پایدار برای مواجهه فرهنگی-هنری با بحرانها تبدیل شود. از این رو، این پویش به صورت رسمی از نهادهای هنری، دانشگاهی و فرهنگی کشور دعوت میکند تا با حمایت معنوی و سازمانی خود، برگزارکنندگان را در تحقق این اهداف یاری کنند. حمایت نهادهای اثرگذار میتواند در قالب پشتیبانی محتوایی، مشارکت در جمعآوری و نمایش آثار، همراهی در انتشار و آرشیوسازی، یا همکاری در رویدادهای پایانی صورت پذیرد.
رحیمی پاشاکلایی با تاکید بر آنکه هنر میتواند در دشوارترین روزها و شرایط، زندگی را حفظ کند، معنا ببخشد و روشنایی را بازآفریند قالبهای شرکت در پویش را تشریح کرده و از جمله آنها عکاسی، نقاشی و طراحی، خوشنویسی، موسیقی (آهنگسازی، نوازندگی، آواز)، فیلم کوتاه (حداکثر ۳ دقیقه)، هنرهای دستی (بافتنی، سفال، نجاری، خراطی، کلاژ و …)، متن (دلنوشته، روایت، شعر و …) را نام برد.
وی با بیان آنکه در این پویش هیچ محدودیتی از نظر سن، تحصیلات یا سابقه هنری برای شرکت کنندگان وجود ندارد عنوان کرد: آثاری که توسط افراد بدون پیشینه هنری خلق شدهاند، در اولویت ویژه داوری قرار خواهند گرفت و همچنین آثار منتخب، با رضایت صاحبان اثر و با حفظ حریم شخصی، در نمایشگاههای ملی و بینالمللی ارائه خواهد شد.
مجتبی افشار معاون آموزشی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی مدیر این پویش، مریم رحیمی پاشاکلایی دبیر علمی و طراح پویش، سید محمد طبسی مدیر رسانه و محتوا، میترا مقصودی دبیر اجرایی و مژگان قاسمی مدیر روابط عمومی این پویش است که از ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۲۳ خرداماه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است؛ پویش هنر برای زندگی به همت دانشگاه جامع انقلاب اسلامی و حمایت نهادهای علمی و فرهنگی چون؛ فرهنگستان هنر، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه بینالمللی سوره، دانشگاه پیام نور، دانشگاه حکیم سبزواری، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران، هسته فناور نورو آرت، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران، دانشگاه ملایر، مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر، دانشگاه ملی مهارت، دانشگاه شهید مطهری، سازمان بسیج هنرمندان، سازمان بسیج رسانه و بسیج اساتید و دفتر هماهنگی کانونهای دانشگاه جامع علمی و کاربردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد علوم و تحقیقات و سایر نهادهای علمی و فرهنگی برگزار شده است.
نحوه ارسال آثار و شرکت در پویش و شیوهی داوری
شرکت کنندگان میتوانند تصاویر آثار خود را از طریق سایت یا شبکههای اجتماعی نامبرده با هشتگ #هنر_برای_زندگی در وبفرم پویش، بارگذاری نمایند. منتخبِ آثار بارگذاری شده با داوری هیاتی متشکل از هنرمندان و متخصصان بر پایهی ملاکهایی چون اثربخشی بر مخاطب، صداقت اثر، خلاقیت و بیان هنری در سالگرد جنگ دوزاده روزه (جنگ تحمیلی دوم) در محل دانشگاه جامع انقلاب به نمایش گذاشته میشود.
علاقهمندان جهت شرکت و ارسال آثار میتوانند به آدرس وب سایت https://feham.itcuir.ir/pooyesh و یا آدرس پیام رسانهای بله Bale:@pooyeshartforlife و ایتا Eita:@pooyeshartforlife مندرج در پوستر مراجعه کنند.
نظر شما