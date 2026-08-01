به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از امدادرسانی به حادثه برخورد دو دستگاه خودروی سواری در جاده سیجوال بندرترکمن خبر داد و گفت: این سانحه شش مصدوم بر جای گذاشت که پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، توسط نیروهای هلالاحمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: گزارش برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۶ با خودروی ال۹۰ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر اعلام شد و بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات دریایی بندرترکمن به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه در جاده سیجوال، بعد از ورودی روستای قرهقاشلی و پیش از آرامگاه آقامام اعزام شد.
وی افزود: امدادگران پس از حضور در محل، ضمن ارزیابی صحنه حادثه و انجام اقدامات اولیه درمانی، عملیات انتقال مصدومان را آغاز کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان با بیان اینکه در این حادثه هر شش سرنشین خودروها مصدوم شدند، گفت: دو نفر از مصدومان توسط آمبولانس هلالاحمر و چهار نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
سلیمی ادامه داد: یک بانوی ۳۹ ساله با آسیبهای ناشی از مولتیتروما و یک بانوی ۱۸ ساله با ترومای پای راست، پس از دریافت خدمات پیشبیمارستانی توسط امدادگران هلالاحمر، به بیمارستان امام خمینی(ره) بندرترکمن انتقال یافتند.
وی با تأکید بر آمادگی شبانهروزی نیروهای امدادی هلالاحمر در سراسر استان، از شهروندان خواست در صورت وقوع هرگونه حادثه، از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ با جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.
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