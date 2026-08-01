استاندار بوشهر: ۸ پروژه شاخص عمرانی استان نیازمند تامین مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر شنبه در نشست بررسی چگونگی تامین مالی پروژههای شاخص عمرانی استان بوشهر از محل ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق با تاکید بر تأمین مالی پروژههای شاخص عمرانی استان اظهار کرد: اکنون ۸ پروژه شاخص عمرانی، نیازمند تامین مالی از محل ماده ۵۶ قانون الحاق نیز هستند.
تکمیل ۳ سد
استاندار بوشهر سه سد دالکی، دهرود و باهوش را از جمله این طرحها دانست و یادآور شد: تامین مالی این پروژهها میتواند در آبگیری و تکمیل آنها بر اساس برنامه زمانبندی شده موثر باشد.
زارع، آبشیرینکن سیراف جم را از دیگر پروژهها عنوان کرد و گفت: این پروژه از اولویت ویژهای برخوردار است که باید بانکها در تامین مالی آن با پیمانکار و مجری طرح همکاری کنند.
وی از دیگر پروژهها تکمیل فاضلاب شهر بوشهر را عنوان کرد و افزود: یکی از نیازهای اساسی مردم، تکمیل این پروژه است که نیاز مبرم به همکاری بانکها در تامین مالی دارد.
زارع، بزرگراه دالکی به کنارتخته را از دیگر پروژههای مورد توجه ماده ۵۶ قانون الحاق برشمرد و ابراز داشت: تکمیل این پروژه، نقش مهمی در ایمنسازی محور مواصلاتی استان بوشهر به استان فارس دارد.
احداث ۲ بیمارستان
استاندار بوشهر، دو بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان و مادر و کودک بوشهر را نیز از دیگر پروژهها برشمرد و خواستار همکاری بیشتر بانکها در تامین مالی آنها به عنوان یکی از نیازها و مطالبات اساسی شهروندان شد.
زارع با بیان اینکه روز انتقال خون، یادآور اهمیت اهدای خون و نقش بیبدیل اهداکنندگان در نجات جان انسانهاست، اظهار داشت: اهدای خون میتواند امید را به خانوادهای بازگرداند و جان انسانی را نجات دهد. این عمل، نمونهای روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی، همدلی و مشارکت در سلامت جامعه است.
وی افزود: امیدوارم با افزایش آگاهی عمومی و گسترش فرهنگ اهدای خون، هیچ بیماری به دلیل کمبود خون و فرآوردههای خونی از درمان محروم نماند. لازم است، همه با هم این پیام را گسترش دهیم که اهدای خون، اهدای زندگی است.
استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به نقش بانکها در سرعت بخشی برای تکمیل پروژههای عمرانی و زیرساختی خاطر نشان کرد: بانکها باید نقش خود را در مشارکت در پروژهها افزایش داده و در زمینه تامین مالی آنها همکاری لازم را داشته باشند.
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